موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024 في مدارس الجمهورية

تصدر البحث عن موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، وذلك علي موقع البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويهتم كثير من المصريين وأولياء الأمور بالبحث عن موعد اول ايام الدراسة في العام الجديد وخاصة في المدارس الحكومية.

موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024، وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لـ مديري المدارس علي مستوي الجمهورية.

موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن موعد أول أيام العام الدراسي الجديد 2024، على أن يكون يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، أول أيام الدراسة في العام الجديد (موعد بداية الدراسة في المدارس الحكومية 2024 2025).

اول ايام المدارس في العام الدراسي الجديد

ووفقًا لـ تصريحات وزير التربية والتعليم من المقرر أن يكون السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، أول أيام الدراسة للعام الجديد، على أن تستمر الدراسة لنحو 35 أسبوعًا، أي أن آخر يوم دراسة في العام الجديد يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

شائعة تأجيل الدراسة للعام الجديد 2024/2025

الجدير بالذكر أنه انتشرت العديد من الشائعات، خلال الأيام السابقة، عبر صفحات السوشيال ميديا، والتي تتعلق بإمكانية تأجيل الدراسة للعام الجديد، لترد وزارة التربية والتعليم وتحسم الجدل.

ومن جانبه، كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024 2025، بعدما تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت الأنباء المتداولة بشأن تأجيل بدء الدراسة، مؤكدة أنه لا صحة لما يقال بهذا الشأن.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية

وأكدت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية في 21 سبتمبر 2024، دون تأجيل، وفقًا لـ خريطة العام الدراسي الجديد 2024 2025 المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد.

موعد اول ايام العام الدراسي الجديد 2024

رسائل هامة لـ وزير التربية والتعليم في العام الدراسي الجديد

ومنذ عدة أيام، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل هامة، خلال لقائه بمديري المدارس على مستوى الجمهورية، قائلًا: "نعمل على عودة الطلاب للمدارس من جديد وسيكون التعليم داخل المدرسة فقط مع منح المعلم المدة الزمنية الكافية والوقت الكافي لشرح المنهج كاملا بشكل واف داخل المدرسة".

وزير التعليم: التعليم سيعتمد على كتب الوزارة ولا مجال للكتب الخارجية

وأكد وزير التربية والتعليم على أن التعليم سيعتمد على كتب وزارة التربية والتعليم فقط ولا مجال للكتب الخارجية في المدارس.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف أن يتقن الطلاب مهارات التعلم بجانب القراءة والكتابة، قائلاً: "في المستقبل ولادنا هيتنافسوا في فرص العمل مع العالم كله".

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