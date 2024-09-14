مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024.. تعرف علي الكليات والمعاهد المتاحة

تصدر البحث عن مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024 محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024.

وارتفعت معدلات بحث طلاب الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات، حول مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024.

مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024.

انتهى الطلاب من تسجيل الرغبات لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2024 يوم الخميس 12 سبتمبر، ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 خلال الساعات المقبلة، ولذلك يزداد البحث عن مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024.

مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024

الإطلاع على قائمة كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية

ويمكن لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الإطلاع على قائمة كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية تجارى نظام 3 سنوات، وصناعى نظام 5 سنوات، وصناعى نظام 3 سنوات وزراعى نظام 5 سنوات والحد الأدنى للقبول بها، وكذلك كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية سياحة نظام 3 سنوات والحد الأدنى للقبول بها، فور إعلانها، عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

قائمة الكليات والمعاهد لـ دبلوم تجارة 2024

وفيما يلى قائمة الكليات والمعاهد لـ دبلوم تجاري 3 سنوات بالنسبة المئوية للقبول، وفقًا لتنسيق الدبومات الفنية 2023 العام الماضى 2023.

- معهد فني صحي الزقازيق: 97.84%.

- معهد فني صحي طنطا: 97.58%.

- معهد فني صحي بنها: 97.41%.

- معهد فني صحي إسماعيلية: 97.4

- معهد فني صحي إمبابة: 97.24%.

- معهد فني صحي الإسكندرية: 97.24%.

- فني صحي جنوب الوادي: 97.24%.

- معهد فني صحي بني سويف: 97.06%.

- معهد تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد: 96.98%.

- معهد فني صحي أسوان: 96.89%.

- تجارة دمياط: 95.86%.

- تجارة المنصورة: 95.68%.

- تجارة الزقازيق: 95.34%.

- تجارة بور سعيد: 96.55%.

- تجارة كفر الشيخ: 96.20%.

- تجارة انتساب موجه بورسعيد: 96.20%.

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 96.03%.

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 95.34%.

- تجارة السويس: 95.34%.

- تجارة طنطا: 95.17%.

- تجارة جنوب الوادي: 95.17%.

- تجارة انتساب موجه دمياط: 95.17%.

- تجارة انتساب موجه المنصورة: 95.00%.

- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 95.00%.

- تجارة أسوان: 95.00%.

- تجارة أسيوط: 94.82%.

- تجارة الإسكندرية: 94.65%.

- تجارة العريش: 94.65%.

- تجارة دمنهور: 94.56%.

- تجارة سوهاج: 94.33%.

- تجارة انتساب موجه السويس: 94.33%.

- تجارة بنها: 94.31%.

- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي: 94.31%.

- تجارة القاهرة: 94.22%.

- تجارة المنوفية بشبين الكوم: 94.16%.

- تجارة انتساب موجه طنطا: 94.13%.

- تجارة بني سويف: 94.13%.

- تجارة انتساب موجه الزقازيق: 94.13%.

- تجارة انتساب موجه أسوان: 94.13%.

- تجارة انتساب موجه أسيوط: 93.96%.

- تجارة انتساب موجه العريش: 93.96%.

- تجارة عين شمس: 93.96%.

- تجارة مدينة السادات: 93.96%.

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية: 93.87%.

- تجارة وإدارة أعمال حلوان: 93.79%.

- تجارة انتساب موجه دمنهور: 93.79%.

تجارة انتساب موجه سوهاج: 93.66%.

- تجارة انتساب موجه القاهرة: 93.62%.

- تجارة انتساب موجه بني سويف: 93.62%.

- تجارة انتساب موجه بنها: 93.62%.

- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 93.53%.

- تجارة انتساب موجه عين شمس: 93.44%.

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات: 93.40%.

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق (علوم مالية وإدارية): 93.44%.

- تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان: 93.35%.

- السياحة والفنادق (تعليم تبادلي إسكندرية): 93.10%.

- السياحة والفنادق (تعليم تبادلي حلوان): 92.93%.

- تشغيل المطاعم (نظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم): 92.66%.

- الفني التجاري بالروضة: 90.00%.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (شرق بورسعيد): 88.00%.

- معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات: 86.03%.

- الفني التجاري ببنها: 85.68%.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (طيبة): 85.00%.

- الفني التجاري بدمنهور: 84.65%.

- سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة (طالبات): 83.44%.

- الفني التجاري بأسيوط: 83.10%.

- الفني التجاري بالإسكندرية: 83.10%.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية (إدارة وسكرتارية): 82.24%.

- جامعة عمالية شعبة الفندقة (مدينة نصر): 81.89%.

- الفني التجاري بالمطرية: 81.55%.

- الفني التجاري بشبرا: 81.30%.

- الفني التجاري بأسوان: 81.37%.

- جامعة عمالية علاقات صناعية (مدينة نصر): 80.86%.

- الفني التجاري بطنطا: 80.68%.

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم (طنطا): 80.68%.

- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة: 80.34%.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات (نظم المعلومات الإدارية): 80.17%.

- الفني التجاري بقنا: 79.65%.

- الفني التجاري بالزقازيق: 79.31%.

- الفراعنة العالي إدارة أعمال: 79.13%.

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة «نظم معلومات»: 78.96%.

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية: 78.96%.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية: 78.79%.

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية (شعبة مالية): 78.62%.

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية (شبرا الخيمة): 78.50%.

- الفني التجاري بسوهاج: 78.27%.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر (نظم المعلومات الإدارية): 78.10%.

- الفني التجاري بالعريش: 77.24%.

- عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية: 76.89%.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة- محاسبة- تجارة خارجية: 76.89%.

- الفني التجاري بالمنصورة: 76.72%.

- جامعة عمالية علاقات صناعية (الإسكندرية): 76.29%.

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى: 75.86%.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة (شبرا الخيمة): 75.68%.

- العالي حاسبات ونظم (تجمع أول): 75.34%.

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة (شعبة نظم معلومات): 74.22%.

- الفني التجاري بدمياط: 74.13%.

- الفني التجاري ببورسعيد: 73.62%.

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية (مريوطية بالهرم): 73.44%.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية: 72.90%.

- الفني التجاري بقويسنا: 72.06%.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف: 71.89%.

- نظم معلومات إدارية (قطامية): 71.55%.

- جامعة عمالية علاقات صناعية (طنطا): 70.51%.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية (سوهاج): 70.51%.

- العالي للعلوم الإدارية (6 أكتوبر): 70.25%.

مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2024

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق): 70.17%.

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (إدارة أعمال): 70.17%.

- المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية (سوهاج شعبة نظم): 70.00%.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم): 68.44%.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات: 68.36%.

- جامعة عمالية علاقات صناعية (الزقازيق): 67.75%.

- جامعة عمالية علاقات صناعية (بني سويف): 67.58%.

- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية- شعبة إدارة أعمال: 66.20%.

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال (سقارة الهرم): 66.20%.

- جامعة عمالية علاقات صناعية (أسيوط): 65.17%.

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم: 64.82%.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات: 62.75%.

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي (مصر جديدة): 60.00%

اقرأ أيضًا

لينك تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024 من خلال موقع التنسيق الالكتروني

تعرف علي مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 2024 بالنسبة المئوية