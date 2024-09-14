علاقة آثمة.. كلمة السر في أزمة تعنيف إمام مسجد لأحد الأشخاص في خطبة الجمعة وهذا رد الأوقاف

تسببت واقعة تعنيف إمام مسجد في كومباوند ماونتن فيو خلال خطبة الجمعة الماضية في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام الإمام بذكر حادثة تتعلق بعلاقة غير شرعية بين إحدى السيدات التي تعمل في المنازل وأحد سكان المنطقة، هذا التصرف أثار توتراً كبيرًا بين سكان الكومباوند، خاصة الزوجات، ما دفع وزارة الأوقاف إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وهذا ما يستعرض الموجز تفاصيله في السطور التالية.

التحقيق في الواقعة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف أن الوزارة سارعت بفتح تحقيق فوري للتأكد من صحة الحادثة التي تم نشرها على موقع "فيس بوك"، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد إمام المسجد في حال ثبوت صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيق ستظهر خلال ساعات قليلة.

ضوابط الأئمة بالمساجد

وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس ما إذا كانت هذه الحادثة حقيقية أم أنها مجرد اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الوزارة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن أي تصرف يخالف أخلاق المجتمع أو يسيء إلى صورة الأئمة الذين يجب أن يكونوا قدوة حسنة.

تفاصيل الخطبة المثيرة للجدل

شارك أحد مستخدمي "فيس بوك"، يدعى محمد عثمان، تفاصيل خطبة الجمعة المثيرة، حيث قال في منشوره إنه كان يؤدي صلاة الجمعة في المسجد، وفجأة بدأ إمام المسجد يروي قصة عن إحدى السيدات التي تعمل في المنازل في الكومباوند، وأخبرته أن صاحب المنزل الذي تعمل فيه أقنعها بأن إقامة علاقة معه "حلال"؛ لأنها تعد ضمن ما ملكت يمينه.

هذا التصرف تسبب في حالة من الذعر والقلق بين الحاضرين، خاصة الزوجات، حيث أكد صاحب المنشور أن جميع السيدات في الكومباوند سمعن خطبة إمام المسجد عبر مكبرات الصوت، مما أدى إلى تزايد الشكوك بين الأزواج وزوجاتهم.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد نشر هذه التفاصيل، تفاعل الكثير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات طريفة وساخرة، حيث علق أحدهم قائلاً: "قام محمد عثمان عرف مصر كلها"، بينما قال آخر ممازحًا: "محدش يروح بعد الصلاة".

وزارة الأوقاف

موقف وزارة الأوقاف

من جهتها، أكدت وزارة الأوقاف أن مثل هذه التصرفات، إذا ثبتت صحتها، تتعارض مع دور الإمام كمنارة للمجتمع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف، وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على الأخلاق المجتمعية وأخلاقيات الأئمة التي يجب أن تظل في إطار من الاحترام والوقار.

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