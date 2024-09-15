‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 15-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 15سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وفي الأيام الأخيرة، حققت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تذبذبًا واضحًا ما بين الصعود والهبوط، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة.



أسعار الذهب عالميا

وكانت أونصة الذهب العالمي قد حققت زيادة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.25% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من ابريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2586 دولار للأونصة.

وكان سعر الذهب قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2496 دولار للأونصة ليغلق عند 2578 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتسببت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في موجة صعود عبر العديد من فئات الأصول، بما في ذلك الذهب والأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 استقرارا عند: 2987.1 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 عند: 3485 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 نحو: 3982.9 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,698

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,172

جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,432

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,215

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,780

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,810

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 90,996

سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,356

سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,896

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,098

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 225,930

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 450,969

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,432

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,487,411

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,247,716

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