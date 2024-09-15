المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 15-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الأحد 15سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
وفي الأيام الأخيرة، حققت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تذبذبًا واضحًا ما بين الصعود والهبوط، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة.
أسعار الذهب عالميا
وكانت أونصة الذهب العالمي قد حققت زيادة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.25% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من ابريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2586 دولار للأونصة.
وكان سعر الذهب قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2496 دولار للأونصة ليغلق عند 2578 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وتسببت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في موجة صعود عبر العديد من فئات الأصول، بما في ذلك الذهب والأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 استقرارا عند: 2987.1 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 عند: 3485 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 نحو: 3982.9 جنيه.
سعر الذهب والسبائك اليوم
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,698
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,172
جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,432
جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,215
جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,780
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,810
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 90,996
سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,356
سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,896
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,098
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 225,930
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 450,969
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,432
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,487,411
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,247,716
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