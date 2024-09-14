المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 13-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة.
أسعار الذهب عالميا
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد أمس الجمعة، مدفوعة بتوقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع المقبل ومع قيام المتداولين بتعزيز الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ضعف الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتسببت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في موجة صعود عبر العديد من فئات الأصول، بما في ذلك الذهب والأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.
وشهد الذهب على وجه الخصوص أقوى مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفع بنحو 3.0% ليصل إلى 2573 دولار للأوقية.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 نحو: 2987.1 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 استقرارا عند: 3485 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
- استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 نحو: 3982.9 جنيه.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,700
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,177
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,439
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,222
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,788
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,818
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 91,013
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,382
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,909
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,125
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 225,972
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 451,053
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,442
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,488,246
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,248,134
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