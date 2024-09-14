‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 13-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة.

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد أمس الجمعة، مدفوعة بتوقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع المقبل ومع قيام المتداولين بتعزيز الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ضعف الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتسببت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في موجة صعود عبر العديد من فئات الأصول، بما في ذلك الذهب والأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الذهب على وجه الخصوص أقوى مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفع بنحو 3.0% ليصل إلى 2573 دولار للأوقية.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 نحو: 2987.1 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 استقرارا عند: 3485 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 نحو: 3982.9 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,700

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,177

جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,439

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,222

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,788

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,818

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 91,013

سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,382

سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,909

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,125

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 225,972

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 451,053

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,442

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,488,246

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,248,134

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