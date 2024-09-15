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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

قفزة كبيرة في سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 15-9-2024

سعر الذهب في السودان
سعر الذهب في السودان

سعر الذهب في السودان.. واصل سعر الذهب في السودان وعيار 21، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، ارتفاعه الجنوني، وسجل عيار 24، 48469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 80.27 دولارًا أمريكيًا.

ويبحث كثير من المواطنين بشغف شديد، على محرك البحث جوجل للتعرف على سعر الذهب داخل أسواق السودان، اليوم الأحد، علي مستوي جميع الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب في السودان

سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 15 سبتمبر

ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب داخل أسواق السودان، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السودان

بلغ سعر الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، نحو 48469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 80.27 دولارا أمريكي.

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سعر الذهب عيار 21 في السودان

ووصل سعر الذهب عيار 21 في السودان، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، إلى نحو 41537 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 69.37 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 في السودان

وسجل سعر الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، نحو 35603 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 59.46 دولارا أمريكي.

سعر الذهب في السودان

سعر الجنيه الذهب في السودان

وبلغت أسعار الجنيه الذهب في السودان، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، نحو 332293 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 554.93 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عالميًا

سجّلت الأوقية من عيار 24 في السودان، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 سعر: 2465 دولارا أمريكيًا.

وتأثر الذهب في السودان بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث وجهت الحرب ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة، إلى جانب نهب وسرقة العديد من مناجم الذهب، وسط النزاعات والحرب المشتعلة في السودان، الأمر الذي أدي إلى قة المعروض وارتفاع أسعاره.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

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