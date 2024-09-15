تتصدر التريند.. تفاصيل استغاثة أم لعلاج ابنها بمعهد الأورام ورد فعل الحكومة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لمقطع فيديو يظهر استغاثة أم تطالب بالدخول العاجل لابنها المريض بالسرطان إلى مستشفى معهد الأورام بالقاهرة، وذلك بسبب عدم تواجد الأطباء بسبب عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.

وتكشف جريدة “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل استغاثة أم بسبب تأخير علاج طفلها في معهد الأورام ورد فعل الحكومة.

تفاصيل استغاثة أم لعلاج ابنها بمعهد الأورام

نقلت الأم، وهي من محافظة السويس وتدعى «هيام عيد»، معاناتها من خلال بث مباشر على صفحتها الشخصية على فيسبوك, والتي سردت خلاله قصة ابنها، "رحيم مجدي السيد"، الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، والذي يعاني من سرطان في الكلى, موضحة أن تأخر إدخال الطفل إلى المستشفى تسبب في تفاقم حالته وانتشار السرطان في جسده.

الأسباب وراء التأخير في دخول الحالة إلى مستشفى

أوضحت هيام أن سبب عدم قبول دخول ابنها للعلاج كان مرتبطًا بإجازة المولد النبوي، إذ أبلغها المسؤولون في المستشفى بأن الأطباء والمختصين غير متواجدين خلال يومي الأحد والإثنين 15 و16 سبتمبر، مما اضطرها إلى الانتظار حتى يوم الثلاثاء.

عبرت هيام عن تساؤلاتها بشأن حقوق الطفل في مصر، بعدما مُنعت من إدخال ابنها للمستشفى , وتحدثت قيامها بإزالة أحد الفيديوهات التي سجلتها بعد تلقي وعود بإدخال ابنها إلى المستشفى، ولكنها لم تلقَ استجابة فورية.

رد فعل الحكومة لعلاج حالة معهد الأورام

في صباح يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، نشرت هيام على فيسبوك أنها تمكنت من إدخال ابنها إلى مستشفى معهد الأورام بفضل المساعدات التي تلقتها من الجميع، مؤكدة أنها ستتابع حالة ابنها وتوافي المتابعين بتفاصيل تطور حالته الصحية.

استغاثة أم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخير علاج طفلها في معهد الأورام

حل عاجل من منظومة الشكاوى الحكومية

صرح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بأن الاستغاثة تم التعامل معها بجدية, مشيرًا إلى أن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع الاستغاثات الطبية التي يتم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرفاعي أن تم التواصل مع الدكتور محمد عبد المعطي، مدير المعهد القومي للأورام، الذي وجه بسرعة إدخال الطفل وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

استغاثة أم لعلاج ابنها

سير إجراءات العلاج

شرح الرفاعي أن تاريخ الحالة المرضية بدأ منذ ولادة الطفل عندما تم اكتشاف مشكلة خلقية في الجهاز التناسلي، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى 57357، ثم إلى معهد الأورام بسبب تأخر العلاج وتفاقم الحالة.

وأضاف أن حالة الطفل تم عرضها على الأطباء في معهد الأورام، ومن المقرر إجراء عملية جراحية، وتم حجز الطفل في قسم الطوارئ استعدادًا للتدخل الجراحي, مؤكدًا متابعة الحالة بشكل مستمر مع المسؤولين في المعهد لضمان تقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة, في أقرب وقت ممكن.

اقرأ أيضًا: تعيين 61 معيد بكليات الطب والصيدلة والآداب ومعهد الأورام بجامعة القاهرة

استحداث جناح للعلاج الإشعاعي بالأشعة والطب النووي بمعهد الأورام (صور)