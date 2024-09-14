مستشفى منيا القمح ترفع حالة الاستعداد بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مؤسفًا ظهر اليوم، حيث ارتفع عدد ضحايا تصادم القطارين في مدينة الزقازيق إلى 3 وفيات، بينهم طفلة وسيدتان، بالإضافة إلى ما يقارب 50 مصابًا، الحادث وقع في منطقة الكوبري الجديد بشارع وادي النيل، مما أدى إلى تدخل السلطات المحلية بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

رفع درجة الاستعداد في مستشفى منيا القمح

حصل موقع "الموجز" على صور حصرية من داخل مستشفى منيا القمح، تُظهر رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع تداعيات الحادث. وشملت هذه الاستعدادات تواجد جميع الأطقم الطبية بكافة التخصصات، بقيادة الدكتور أحمد يوسف طه، مدير عام المستشفى.

وفي تصريحات خاصة لـ "الموجز"، قال الدكتور أحمد يوسف: "فور الإعلان عن وقوع الحادث، أصدرنا تعليمات فورية برفع حالة الاستعداد في المستشفى، وإلغاء جميع الراحات والإجازات للطاقم الطبي". وأضاف: "حياة المواطنين أمانة في أيدينا، وسنُسأل عنها أمام الله أولاً قبل أن نسأل قانونيًا، لذا كانت الاستجابة فورية من جميع العاملين في المستشفى".

بيان عاجل من وزارة الصحة

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا عاجلاً أكدت فيه أن حصيلة الحادث وصلت إلى 49 مصابًا حتى الآن، تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفى الأحرار، ومستشفى خاص بناءً على طلب المصابين. وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 أشخاص، بينهم طفلة وسيدتان.

كما أوضح البيان أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة ومن المتوقع مغادرتهم المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة. أما الحالات الخمس المتبقية فهي غير مستقرة ويجري متابعتها بشكل مستمر.

قائمة بأسماء المصابين في حادث الزقازيق

إليكم قائمة بأسماء بعض المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج:

- محمد السيد محمد، 54 سنة، ههيا

- منى صلاح فرج موسى، سنتين، فايد

- رضا محمد، 8 سنوات، التل الكبير

- أماني عاطف، 26 سنة، شارع فاروق

- تاكلا رزق، 30 سنة، شارع فاروق

- محمد توفيق عبد الرحمن، 39 سنة، السنبلاوين

- أحمد فوزي أحمد وحيد، 25 سنة، المنصورة

- أشرف نبيل، 40 سنة، المنصورة

- راضي عبد الرحمن، 42 سنة، أبو حماد

- زين العابدين محمد، 72 سنة، ههيا

- نسمة رفعت عطالله، 30 سنة، التل الكبير

- أحمد طارق أحمد، 41 سنة، منيا القمح

- حمادة سعيد، 28 سنة، ههيا

- أحمد رفاعي أحمد، 24 سنة

- عبد الله محمد محمد الهادي، 21 سنة، القنطرة غرب

- خيري السيد محمد، 73 سنة، الإسماعيلية

- حسن عبد الفتاح، 55 سنة، كفر صقر

- محمد حسن، 22 سنة، أبو كبير

- فهمي عبد الهادي، 13 سنة، حلوان

- محمد السيد غريب، 37 سنة، بشتول القاضي

- أسامة عبد اللطيف فهمي، 38 سنة، الإسماعيلية

- هشام محمد، 25 سنة، البحيرة

- عبد الله محمد، 59 سنة، أبو حماد

- زينب ربيع، 45 سنة، أبو حماد

- رمضان حسن، 42 سنة، الزقازيق

- السيد أحمد عاطف، 40 سنة

- أسماء محمود، 16 سنة، القاهرة

- جنات عبد الله، 26 سنة، القاهرة

- محمد رياض، 35 سنة، أبو حماد

- علاء أشرف، 30 سنة، بني سويف

- إبراهيم محمد قاسم، 48 سنة

بيان محافظ الشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بيانًا رسميًا أوضح فيه أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تداعيات حادث تصادم القطارين، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. كما أشار المحافظ إلى أنه تم إرسال 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار، حيث يتلقون الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المحافظ في البيان: "فور تلقي إخطار من الشبكة الوطنية للطوارئ بوقوع الحادث، تم التنسيق مع الجهات المعنية والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. نتابع الوضع على الأرض للتأكد من تقديم الدعم المطلوب للمصابين".

كما أضاف البيان: "اطمأن المحافظ على جاهزية المستشفيات وتواجد كافة الأجهزة التنفيذية في موقع الحادث، ووجه بتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية اللازمة للمصابين، والتنسيق مع بنوك الدم لتوفير الدعم المطلوب".

استعداد المستشفيات والطوارئ

أكد محافظ الشرقية أن جميع المستشفيات العامة والمركزية في المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى، وأن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث تصادم القطارين.

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