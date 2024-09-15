كيفية تطبيق روتين العناية بالبشرة.. «الدليل الشامل لنتائج مثالية»

تعد العناية بالبشرة جزءاً أساسياً من الروتين اليومي للحفاظ على نقاء البشرة وتأخير ظهور التجاعيد والتخلص من الشوائب، ومع تعدد المنتجات المتاحة، من الضروري معرفة الترتيب الصحيح لتطبيقها للحصول على أقصى استفادة. في ما يلي، نقدم لكِ الخطوات المثلى لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة صباحاً ومساءً، حسبما ورد في مجلة Allure، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة في الصباح

غسول الوجه في بداية يومكِ، استخدمي غسول الوجه للتخلص من الشوائب والملوثات التي تراكمت على بشرتكِ أثناء النوم. تأكدي من اختيار المنظف المناسب لنوع بشرتكِ لضمان أقصى استفادة.

التونر بعد غسل وجهكِ، استخدمي التونر لإزالة أي زيوت زائدة، وتصغير حجم المسام، وترطيب البشرة. اختاري التونر الملائم لنوع بشرتكِ؛ فمثلاً، البشرة الدهنية تستفيد من التونر الذي يحتوي على الجليكوليك وحمض الساليسيليك.

المستحضرات المعالجة إذا كنتِ تعانين من مشاكل جلدية مثل البثور أو حب الشباب، استخدمي المستحضرات المخصصة لعلاج هذه المشاكل في هذه الخطوة.

الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

السيروم يعمل السيروم على تجديد خلايا البشرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، وترطيب الوجه. اختاري السيروم المناسب لمشاكل بشرتكِ للحصول على نتائج مثلى.

كريم العيون استخدمي كريم العيون الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومؤشر حماية من الشمس، حيث يحتاج هذا الجزء من البشرة إلى عناية خاصة. في الصباح، اختاري الكريمات التي تحتوي على الكافيين أو الخيار للتقليل من الانتفاخ.

الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

كريم المرطب خطوة أساسية بغض النظر عن نوع بشرتكِ، استخدمي كريم مرطب يحتوي على الريتينول لإعادة الشباب لبشرتكِ وحمايتها من أشعة الشمس.

واقي الشمس خطوة ضرورية لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ومنع ظهور البقع الداكنة والتصبغات. اختاري واقي الشمس المناسب لنوع بشرتكِ.

الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة في المساء

مزيل المكياج ابدئي بإزالة المكياج للتخلص من بقايا مستحضرات التجميل التي قد تسد المسام وتسبب مشاكل جلدية.

غسول الوجه بعد إزالة المكياج، استخدمي غسول الوجه لتنظيف البشرة بعمق وإزالة أي بقايا للمكياج.

التونر استخدمي التونر للحفاظ على توازن حموضة البشرة وترطيبها خلال الليل.

المستحضرات المعالجة إذا كنتِ تستخدمين مستحضرات خاصة لعلاج مشاكل جلدية، استخدميها في هذه الخطوة.

السيروم ضعي السيروم الخاص بكِ على وجهكِ ورقبتكِ بحركات دائرية لطيفة لزيادة فعاليته في تجديد البشرة أثناء الليل.

كريم العيون استخدمي كريم العيون في المساء أيضاً، فهو يساعد في تجديد البشرة حول العينين والتقليل من الخطوط الرفيعة خلال الليل.

كريم المرطب الليلي لا تهملي استخدام كريم مرطب ليلي يعالج البشرة من العمق ويحافظ على شبابها خلال ساعات النوم. سيمنحكِ هذا الكريم بشرة ناعمة وصحية عند الاستيقاظ.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكنين من تحقيق أقصى استفادة من روتين العناية بالبشرة، مما يبرز جمالكِ الطبيعي ويعزز صحة بشرتكِ.

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