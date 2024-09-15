في ذكرى ميلاده.. سبب هروب إسماعيل ياسين من السويس وكيف كانت نهايته؟

إسماعيل ياسين.. من صبي مشرد في شوارع السويس إلى أيقونة الكوميديا في مصر، مرت حياة الفنان الراحل إسماعيل يس بالعديد من المحطات الصعبة والمنعطفات الحاسمة، في ذكرى ميلاده، نستعيد قصة هروبه من مسقط رأسه بالسويس بحثًا عن حياة أفضل، وكيف كانت النهاية المأساوية لهذا الفنان الذي أسعد الملايين بضحكاته، هذا ما يوضحه لنا الموجز.

حياته

ولد إسماعيل في يوم الموافق 15 سبتمبر عام 1912، في محافظة السويس.

إسماعيل ياسين

وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلًا يافعًا.

التحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع الدراسة في المدرسة، وكان سمعة يعشق أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب ويرددها منذ نعومة أظافره.



سبب هروب إسماعيل ياسين من السويس

تزوج والد إسماعيل ياسين من سيدة أخرى كانت سببًا في تراكم الديون عليه والزج به في السجن، وكان إسماعيل يعاني من ذلك، لذا حاول البحث عن عمل ليبعد عن السويس وبطش زوجة والده.

الفتى الذي جاء من محافظة السويس إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي لكي يصبح مطربا، نجح أن يخطف قلوب الصغار والكبار بأفلامه التي أضحكت الملايين، وأن من أبرز عناصر نجاح مشروع إسماعيل ياسين الفني، أنه كان موجها لكل الفئات، ونجح أن يؤثر فيها جميعا وينال إعجابها.

إسماعيل ياسين

موهبة إسماعيل ياسين التي جاء بها من السويس، جعلته نجما من نجوم الاستعراض، وبدلا من أن يصبح مطربا كما كان يخطط، وجد نفسه على مونولوجست، ولكنه لم يكن مونولوجستا عاديا.



محطات مهمه في حياة إسماعيل يس

استطاع إسماعيل ياسين أن ينجح في فن المونولوج، وظل عشر سنوات من عام 1935- 1945 متألقا في هذا المجال حتى أصبح يلقى المونولوج في الإذاعة نظير أربعة جنيهات عن المونولوج الواحد عرف إسماعيل ياسين نفسه كمونولوجيست وأصبح اسمه سريع الإنتشار، وعندما جاء عام 1945 كان الطريق لشاشة السينما معبدا بالورود، وأصبحت أفلام السينما تخطف الشعبية بالعلامة المسجلة للنجاح "إسماعيل ياسين".

إسماعيل ياسين

صعود إسماعيل ياسين مع فن "المونولوج" والشهرة الطاغية التي حصدها، جاءت من خلال فرقة "بديعة مصابني"، حيث ألقى "المونولوجات" في الملهى الخاص بها في البداية، ثم واصل إبداعاته مع المونولوج بمشاركة رفيق رحلة كفاحه أبو السعود الإبياري، الذي كتب له معظم وأشهر مونولوجاته.

من أشهر مونولوجات "ياسين" "الحموات" من تأليف سعد عبد الرحيم، ولحن إسماعيل ياسين، الحب بهدلة بمشاركة محمود شكوكو، وما تستعجلشي، وعيني علينا يا أهل الفن".

بداية من عام 1955 كانت مرحلة النجومية المطلقة لإسماعيل ياسين، عندما كوّن هو وتوأمه الفني أبو السعود الإبياري مع المخرج فطين عبد الوهاب ثلاثياً من أهم الثلاثيات في تاريخ السينما المصرية.

أبرز أعمال إسماعيل يس

أبرز الأفلام التي قدمها: "إسماعيل ياسين في متحف الشمع - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل ياسين في الجيش - إسماعيل ياسين في البوليس – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفي المجانين – إسماعيل ياسين طرزان - إسماعيل ياسين للبيع، كان معظمها من تأليف أبو السعود الإبياري، وقد خلدت اسم إسماعيل ياسين في ذاكرة السينما المصرية والعربية.

اقرأ أيضاً

بفرمان ملكي.. إسماعيل ياسين يدخل مستشفي المجانين لمدة 10 أيام بسبب نكتة عن الملك فاروق الملك فاروق.. إليك التفاصيل (فيديوجراف)

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. سر النكتة التي أغضبت الملك فاروق منه