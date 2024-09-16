س&ج.. من هو هشام عز العرب بعد تعيينه رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي؟

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن تعيين هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للبنك، وهو ما يمثل عودة قوية له بعد سنوات من قيادة البنك وتعزيز مكانته كأحد أكبر المؤسسات المصرفية في مصر والمنطقة، إذ يتمتع عز العرب بخبرة واسعة تتجاوز الأربعين عامًا في القطاع المصرفي على المستوى الدولي، وساهم بشكل كبير في تطور البنك خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من 2002 حتى 2020، ونستعرض لكم التفاصيل عبر الموجز.

من هو هشام عز العرب؟

المسيرة المهنية:

مصرفي ذو خبرة تفوق 40 عامًا، عمل في بنوك عالمية مثل جي بي مورجان، ميريل لينش، ودويتش بنك.

بدأ مسيرته في البنك التجاري الدولي عام 1999، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك بين 2002 و2020.

الإنجازات الرئيسية:

قاد هشام عز العرب البنك التجاري الدولي ليصبح أكبر بنك خاص في مصر.

زيادة رأس المال السوقي للبنك من مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال فترة رئاسته.

إدراج البنك في بورصتي نيويورك ولندن، ليصبح مقياسًا لأداء القطاع المصرفي في الأسواق الناشئة.

التحول الرقمي:

قاد جهود التحول الرقمي بالبنك، بما في ذلك إنشاء وحدة تحليل البيانات، التي ساعدت لاحقًا الحكومة المصرية في جمع وتحليل البيانات.

مبادرات الاستدامة والمساواة:

أطلق مبادرات الاستدامة والمساواة بين الجنسين في البنك التجاري الدولي، مما جعله أول بنك في مصر يصدر تقرير الاستدامة.

البنك كان أول مؤسسة عربية وإفريقية تدخل مؤشر بلومبيرج للمساواة بين الجنسين.

الجوائز والتقديرات:

حصل على لقب أفضل رئيس تنفيذي في مصر وأفريقيا من إيما فينانس في عام 2014.

البنك التجاري الدولي حصل تحت قيادته على عدة جوائز دولية مثل أفضل بنك في الأسواق الناشئة من جلوبال فاينانس في 2018 و2020.

المبادرات الإنسانية:

يشغل عز العرب منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، التي أثرت على حياة أكثر من 3.2 مليون طفل في مصر من خلال شراكاتها لتحسين الرعاية الصحية للأطفال الأكثر احتياجًا.

مناصب وعضويات أخرى:

عضو في معهد التمويل الدولي بواشنطن، وعضو في المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة.

رئيس سابق لاتحاد بنوك مصر وعضو في مجلس إدارة العديد من المؤسسات المحلية والدولية.

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