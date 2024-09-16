أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات.. «إنفوجراف»

أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات.. تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام واسع على المستوى الاقتصادي، حيث تؤثر تقلباتها على مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وشهدت أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات العربية والأجنبية تأرجحًا بختام تداولات اليوم الإثنين الموافق 16-9-2024، بجميع البنوك والمصارف الرسمية.

أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات

وخلال الساعات الماضية، ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل للتعرف على آخر تحديثات أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات، حيث سيطر التباين على سعر الدولار الأمريكي وباقي العملات طوال اليوم الخميس 16-9-2024، مما جعله متصدرًا شبكة الإنترنت بينما تفاوتت أسعار العملات الأخرى.

وتتأثر أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات بعوامل عديدة مثل العرض والطلب، الأحداث الاقتصادية والسياسية، وكذلك السياسات النقدية للبنوك المركزية.

ولعل أهمية متابعة أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات هي كالتالي:

للمستثمرين: تلعب تقلبات أسعار العملات دورًا حيويًا في تحديد استراتيجيات الاستثمار في الأسهم والسندات والسلع. للمسافرين: تؤثر أسعار العملات على تكاليف السفر وتبادل العملات عند التنقل بين الدول. للتجار: تؤثر تقلبات العملة على عمليات الاستيراد والتصدير.

الموجز يتناول معكم آخر التطورات التي طرأت على أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات حيث شهدت تباينًا لبعض من العملات هي: «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 48.3606 جنيه للشراء، و 48.4969 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 53.7867 جنيه للشراء، و 53.9431 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

أسعار العملات اليوم الإثنين بنهاية التعاملات

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 63.8021 جنيه للشراء، و 63.9868 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 12.8852 جنيه للشراء، و 12.9222 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 158.5853 جنيه للشراء، و 159.0844 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 13.1658 جنيه للشراء، و 13.2043 جنيه للبيع.

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