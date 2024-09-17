بعد تصدرها التريند.. حكاية 4 رجال في حياة نسرين طافش

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، تريند محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، الصور التي شاركتها كانت من رحلتها لجزر سيشل، حيث ظهرت وهي تمارس اليوجا على الشاطئ مرتدية ملابس رياضية، وكتبت تعليقاً قالت فيه:"ركز في نفسك الآن في صحة جسدك، صفاء قلبك، سلام روحك، ونور فكرك".

وأثارت نسرين طافش جدلاً كبيرًا، فقد ظهرت بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بتوب باللون الأسود هاف ستوماك، وارتدت شورت باللون الأسود، ونسقت معه حذاء أسود بكعب عالي أظهر أنوثتها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها منسدلاً.

نسرين طافش

رجال في حياة نسرين طافش

وفي السطور التالية يرصد الموجز، أبرز الرجال في حياة نسرين طافش بمناسبة تصدرها للتريند، هذا التفاعل ليس الأول من نوعه، حيث اعتادت نسرين طافش على تصدر التريندات بفضل إطلالاتها الجذابة التي يعتبرها البعض جريئة، وكذلك بسبب الشائعات التي تحيط بحياتها الشخصية، فقد تعرضت للكثير من الأقاويل حول علاقاتها بزملائها في الوسط الفني، منها اتهامها بأنها كانت السبب في انفصال الممثل تيم حسن عن زوجته السابقة ديما بياعة، وأيضًا إشاعات مشابهة مع المخرج فراس دهني وزوجته السابقة ديمة الجندي، كما ترددت شائعات حول دورها في طلاق أصالة نصري وطارق العريان، وهو ما نفته بشكل قاطع.

مسلسل المداح

على الصعيد الفني، شاركت نسرين طافش في مسلسل "المداح" الذي عرض خلال موسم رمضان 2021، إلى جانب نخبة من الفنانين مثل حمادة هلال وأحمد بدير، قامت بدور فتاة ريفية جمعتها قصة حب بالبطل، ورغم إشادتها بالدور، تعرضت لانتقادات بسبب ظهورها بمكياج كامل في أحد مشاهد المسلسل الذي كان يعكس حالة حزن بعد وفاة والدها.

نسرين طافش

مسلسل بدون مقابل

وتنتظر نسرين طافش، حالياً عرض مسلسل "بدون مقابل"، بطولة الفنان هاني رمزي، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، خالد سليم، محمد أبو داود، آيتن عامر، منة فضالي، وغيرهم من النجوم.

أبطال فيلم السيستم

وعرض لنسرين طافش مؤخرًا فيلم السيستم بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، بسنت شوقي، نسرين طافش، بجانب ضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

اقرأ أيضًا:

”لم أجد الرجل اللي يستاهلني“.. نسرين طافش تكشف أسباب فشل زيجاتها

نسرين طافش تكشف لـ الموجز تفاصيل فيلم المصيف مع خالد الصاوي