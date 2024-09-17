باحثة بجامعة عين شمس تطلق مبادرة بيئية للفرز المنزلى للمخلفات

اطلقت الدكتورة جيهان عطا الباحثة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس مبادرة شعبية لـ الفرز المنزلى للمخلفات بمنطقة عزبة النخل والمرج.

حضر إطلاق المبادرة النائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل والأمين العام للحزب.

ويرصد “ الموجز ” تفاصيل المبادرة خلال هذا التقرير.

مبادرة شعبية للفرز المنزلي للمخلفات

وقدمت الدكتورة جيهان عطا الباحثة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عرضا تعريفيا بمبادرة الفرز المنزلي للمخلفات، وأهميتها وكيفية التنفيذ والخطوات التى تم اتخاذها وخطة عمل المبادرة فى المرحلة القادمة.

وأكدت على أهمية التواصل الميدانى بالجمهور وبجامعى القمامة بمنطقة زرائب عزبة النخل، موضحة أن خطة عمل المبادرة تعتمد على التوعية المستمرة لأهالي منطقة عزبة النخل والمرج، إلى جانب عقد لقاءات بمسؤولي منظومة جامعى القمامة والمسؤولين المحليين بالمنطقة.

حل قضية تدوير المخلفات

ونوهت عطا إلى أهمية المبادرة فى حل أحد أهم القضايا البيئية وهى قضية تدوير المخلفات، فضلا عن الجدوى والأهمية الاقتصادية للمبادرة ولعملية تدوير المخلفات والتى تعد عملية الفرز هى الخطوة الأولى لها.

وأكد النائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل والأمين العام للحزب خلال احتفالية إطلاق المبادرة أن إطلاق المبادرة يساهم فى حل العديد من القضايا والاشكاليات البيئية، وهى تعد بداية طيبة يمكن تعميمها في العديد من المناطق.

شارك في إطلاق المبادرة الدكتورة حنان زيدان استاذ علم النفس البيئي ورئيس قسم العلوم التربوية والإعلام البيئي بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس، والدكتور عصام عطا الخبير الاقتصادى وخبير التنمية المستدامة، ومينا فهمى أمين مواطنة القاهرة بحزب حماة وطن وأحمد غنام أمين العمل الجماهيرى بحزب العدل وأحمد السيد أمين مسئول العلاقات الخارجية بحزب العدل.

ترتيب مصر في إعادة تدوير المخلفات عالميا

ذكر تقرير مؤشر الأداء البيئي الصادر العام الماضي 2023، عن 280 دولة حول العالم، أن مصر تصدرت الدول العربية في عملية تدوير المخلفات،بينما احتلت المرتبة رقم 14 عالميا.

وتمثل مخلفات الطعام أكبر فئة من مخلفات الطعام في مصر، حيث بلغت نسبتها 40% من المنتجات الغذائية، وهذا ما يساهم بنحو 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ،وتعيد مصر 80% من مخلفات البلاستيك.

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