أيقونة الطلاق في مصر.. سر توقف برنامج رضوي الشربيني

أعلنت الإعلامية رضوي الشربيني، عن إنهاء تعاقدها مع قناة «سي بي سي سفرة» عن تقديم برنامجها الشهير «هي وبس»، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ عرضه، ويرصد الموجز التفاصيل.

توقف برنامج رضوى الشربيني اعرف السبب

وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم.

رضوي الشربيني

وأضافت رضوى الشربيني: وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة والجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق.

وأختتمت: كما أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج “هي وبس”، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله.

تعليقات الجمهور على خبر وقف برنامج رضوي الشربيني

ردود افعال رواد السوشيال ميديا على قرار رضوى الشربيني

ولاقي المنشور تفاعلًا كبيرًا من قِبل جمهور ومتابعي الإعلامية، متمنين لها التوفيق والنجاح في أي قناة جديدة أو برنامج آخر.

ومن أبرز تعليقات محبي الفنانة: خسارة كبيرة والله زعلت بتمنالك يارضوى كل التوفيق في حياتك و إن شاء الله نشوفك في برنامج آخر عن قريب بي إذن الله شكرا لكي على كل الدعم والنصايح إلى قدمتيها لينا شكرا شكرا لكي يا وردة ألإعلام العربي.



برنامج هي وبس لـ رضوي الشربيني

يذكر أن رضوى الشربيني، قدمت برنامج «هي وبس»، على الشاشة لمواسم عديدة، وقد حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى مصر والعالم العربي.

وكان من أبرز جمهور رضوى النساء اللواتي تحدثت الإعلامية بلسانهن، وقدمت لهن نصائح جريئة ومثيرة للجدل في إطار الحفاظ على الدفاع عن حقوقهن.

تصريحات رضوى الشربيني المثيرة للجدل

وأثارت الإعلامية الجدل أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تصريحاتها، والتي ومن أبرزها قولها في أحد المرات: «ليس لدي مانع أن أتزوج مرة أخرى، وليس لدي معاناة من عقدة من الزواج».

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