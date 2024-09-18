استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، حيث تحركت الأسعار بشكل طفيف بزيادة قدرها قرش واحد فقط، هذا التغيير البسيط يأتي وسط توقعات بالاستقرار النسبي في الفترة المقبلة. في هذا التقرير، يستعرض الموجز ابرز الاسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 حوالي 48.37 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 48.47 جنيه. يعد هذا المستوى قريبًا جدًا من أسعار باقي البنوك، مما يشير إلى توحيد في الأسعار بين معظم المؤسسات المالية.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد، استقر سعر الدولار عند 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع. يواصل البنك الحفاظ على مستوى الأسعار نفسه لليوم الثالث على التوالي، مما يعكس نوعًا من الاستقرار في الطلب على الدولار داخل البنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

أما في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك في مصر، فقد وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 إلى 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع. هذا السعر لم يشهد تغييرات كبيرة عن الأيام السابقة، مما يؤكد الاستقرار المستمر في البنك.

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر كذلك سجل سعر الدولار عند 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في الأيام السابقة. يعزز هذا الاستقرار توقعات استمرار استقرار السعر في الفترة المقبلة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي (CIB) أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر، سجل اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 سعر 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع. يعكس هذا التوافق مع باقي البنوك الكبرى استقرار سوق الصرف المصري في الفترة الحالية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أخيرًا، جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، مما يتماشى مع الأسعار المعلنة في باقي البنوك. يُظهر هذا الانسجام بين البنوك الكبرى اتجاهًا نحو تثبيت سعر الصرف، على الرغم من التحركات الطفيفة.

تحليل السوق وتوقعات الأسعار

تظل توقعات الخبراء الماليين تشير إلى أن سوق الصرف المصري قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات طفيفة في سعر الدولار بناءً على تطورات السوق العالمية والسياسات المالية المحلية.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. العملة الخضراء بكام



‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد عودة البنوك للعمل

