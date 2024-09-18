بلغت 23.8 مليار دولار.. مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات

مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات.. كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري عن تفاصيل سداد 23.8 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال 9 أشهر، وتحديدا بداية من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.

الموجز تكشف تفاصيل أحدث تقارير البنك المركزي والذي أعلن فيها أن مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات، مشيرًا إلى أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي.

مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات

وقام التقرير بالكشف أيضًا أن مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات، موضحًا سداد 8.255 مليار دولار من بداية يناير وحتى مارس 2024، منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.

تراجع نسبة الدين الخارجي

كما كشف عن تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.8% بنهاية مارس 2024، مقابل 42.4% بنهاية سبتمبر 2023، مؤكدًا أن مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات.

وفي سياق متصل، تراجعت قيمة الدين الخارجي قصير الأجل لمصر حيث سجل 25.3 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 28.1 في نهاية يونيه 2023 بانخفاض قدره حوالي 2.8 مليار دولار.

ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري

ونوه البنك المركزي المصري في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر اليوم، بأن مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات، كما كشف أن ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري شكّلت نحو 43.9% من هذا الرصيد، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار.

وشهدت الفترة من يناير إلى مارس 2024 تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي إلى مشروع رأس الحكمة.

مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات

ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية

كما كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل 7.014 تريليون جنيه في نهاية مايو 2024 بارتفاع بلغ 2.215 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو / مايو من السنة المالية 2023-2024.

ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.454 جنيه بمعدل 70.1%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بنحو 761.1 مليار جنيه بمعدل 28%.

ونوه أيضًا المركزي بأن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 898.8 مليار جنيه، والأرصدة بالعملةالمحلية بنحو 555.8 مليار جنيه. ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته62.2% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو 2024

أما بالنسبة لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد كشف عن حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 22.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 9.2%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته ذ1.7% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 29.4% منها 29.2% للقطاع العائلي.

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