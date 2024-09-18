تعرف على مواعيد قطارات المحلة طنطا 2024.. اعرف أسعار التذاكر

مواعيد قطارات المحلة طنطا.. تعد القطارات من وسائل النقل المفضلة لدى العديد من المواطنين سواء كانوا مسافرين للعمل، أو للدراسة، أو لقضاء عطلة، لذلك ترتفع معدلات البحث بشكل يومي عن مواعيد القطارات.

مواعيد قطارات المحلة طنطا

يقدم لكم موقع الموجز، مواعيد قطارات المحلة طنطا، وتعتبر القطارات من أرخص وسائل النقل بين المدينتين.

لا يفوتك مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات

مواعيد قطارات طنطا المحلة الكبرى 2024

القطار رقم 965 يتجه من مدينة طنطا في الساعة 9 صباحا ويصل إلى مدينة المحله الكبري في الساعة 9:25 صباحا.

القطار رقم 949 يتجه من مدينة طنطا في الساعة 3:10 عصرا ويصل إلى مدينة المحله الكبري في الساعة 3:42 عصرا.

القطار رقم 586 يتجه من مدينة طنطا في الساعة 4:35 مساء ويصل إلى مدينة المحله الكبري في الساعة 5:06 مساء.

القطار رقم 568 يتجه من مدينة طنطا في الساعة 8:10 مساء ويصل إلى مدينة المحله الكبري في الساعة 8:40 مساء.

القطار رقم 969 يتجه من مدينة طنطا في الساعة 9:15 مساء ويصل إلى مدينة المحله الكبري في الساعة 9:46 مساء.

القطار رقم 518 يتجه من مدينة طنطا في الساعة 11:10 مساء ويصل إلى مدينة المحله الكبري في الساعة 11:40 مساء.

القطار رقم 1917 يتجه من مدينة طنطا في الساعة 6:05 مساء ويصل إلى مدينة المحله الكبري في الساعة 6:31 مساء.

مواعيد قطارات المحلة طنطا

مواعيد قطارات المحلة طنطا 2024

القطار رقم 584 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 5:50 صباحا ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 6:20 صباحا.

القطار رقم 948 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 6:11 صباحا ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 6:40 صباحا.

القطار رقم 964 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 8:10 صباحا ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 8:39 صباحا.

القطار رقم 566 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 9:35 صباحا ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 10:05 صباحا.

القطار رقم 966 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 3:43 عصرا ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 4:15 عصرا.

القطار رقم 516 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 5:51 مساء ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 6:20 مساء.

القطار رقم 994 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 6:25 مساء ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 6:50 مساء.

القطار رقم 1916 يتجه من مدينة المحله الكبري في الساعة 9:04 صباحا ويصل إلى مدينة طنطا في الساعة 9:30 صباحا.

مواعيد قطارات المحلة طنطا

أسعار قطارات المحلة طنطا

اكسبريس اسباني مكيف سعر الدرجة الأولى 47.18 جنيه مصري اً

وسعر النوع الثاني 39.38 جنيه مصري اً مصرياً.

سعر تذكرة قطارات السرعة المكيفة الدرجة الثانية 39.38 جنيه مصري .

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