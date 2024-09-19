هدوء في سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 19-9-2024.. اعرف الجرام بكام

سعر الذهب في السودان.. شهد سعر الذهب في السودان وعيار 21، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، استقرارًا نسبيًا، وسجل عيار 24، 48469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 80.27 دولارًا أمريكيًا.

ويبحث كثير من المواطنين بشغف شديد، على محرك البحث جوجل للتعرف على سعر الذهب داخل أسواق السودان، اليوم الخميس، علي مستوي جميع الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب في السودان

سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 19 سبتمبر

ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب داخل أسواق السودان، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الخميس، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السودان

بلغ سعر الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، نحو 48469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 80.27 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السودان

ووصل سعر الذهب عيار 21 في السودان، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، إلى نحو 41537 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 69.37 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 في السودان

وسجل سعر الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، نحو 35603 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 59.46 دولارا أمريكي.

سعر الجنيه الذهب في السودان

وبلغت أسعار الجنيه الذهب في السودان، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، نحو 332293 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 554.93 دولارا أمريكي.

سعر الذهب في السودان

سعر الذهب عالميًا

سجّلت الأوقية من عيار 24 في السودان، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 سعر: 2465 دولارا أمريكيًا.

وتأثر الذهب في السودان بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث وجهت الحرب ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة، إلى جانب نهب وسرقة العديد من مناجم الذهب، وسط النزاعات والحرب المشتعلة في السودان، الأمر الذي أدي إلى قة المعروض وارتفاع أسعاره.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

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