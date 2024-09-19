دنيا سمير غانم عايشة الدور.. تفاصيل مثيرة

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم مشاركتها في دراما الماراثون الرمضاني المقبل لعام ٢٠٢٥، إذ غابت ابنه الراحل سمير غانم عن دراما رمضان الماضي2024، بسبب انشغالها بأعمال فنية أخري.

دنيا سمير غانم

وعلم "الموجز" من مصادر خاصة أن الفنانة دنيا سمير غانم أوشكت على الانتهاء من التحضيرات الأولية لبدء تصوير المسلسل الجديد، الذي أطلق عليه اسم " عايشة الدور "ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في أول نوفمبر المقبل، العمل من إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، ويتكون من 15حلقة.

وفي سياق آخر تستعد الفنانه دنيا سمير غانم للمنافسة السينمائية خلال موسم رأس السنة المقبل لعام ٢٠٢٥ بفيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم" روكي الغلابة"، ويشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح و كوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، العمل من إنتاج أحمد السبكي.



أحداث قصة روكي الغلابة



وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة



والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة فيلم تسليم أهالي



وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم في السينما، وعُرض العمل في صيف 2022، وشاركها هشام ماجد بطولته، وحقق الفيلم وقتها إيرادات جيدة تجاوزت 30 مليون جنيه.

والعمل دارت أحداثه في إطار أكشن كوميدي رومانسي، حول قصة زاهية التي تلعب دورها دنيا سمير غانم، وتسعى للزواج من دكتور خليل الذي يجسده هشام ماجد.

دنيا سمير غانم

أبطال فيلم تسليم أهالي

تسليم أهالي، من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، عبدالله مشرف، محمد أوتاكا، وجيلان علاء مع عدد من ضيوف الشرف منهم الراحل سمير غانم، شيكو، محمد ممدوح، وأحمد فتحي، والفيلم من تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج هشام جمال.

تفاصيل مسلسل جت سليمة

أما على المستوى الدرامي، شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل جت سليمة آخر أعمال، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وشاركها في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، ومايان السيد، تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسرحية آنستونا



وفي المسرح حققت دنيا نجاحًا كبيرًا بمسرحية آنستونا، التي تعد أولى تجاربها على خشبة المسرح، وقدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ورفعت المسرحية شعار كامل العدد طوال أيام عرضها، وجاءت من إنتاج محمد أحمد السبكي.

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