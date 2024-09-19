وزير الكهرباء يكشف كواليس خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات

خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استكمال خطتها نحو جهودها لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى تركيب العدادات الكودية بالمحافظات.

وفي هذا الصدد، وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، قام الدكتور محمود عصمت بعرض خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات

واستعرض المهندس محمود عصمت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات بالإضافة إلى خطط خفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء، متناولًا نسب وكميات الفقد بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، ضاربا المثل بعدد من النماذج لمناطق تشهد نسب فقد مرتفعة على مستوى شركات التوزيع.

سرقات التيار الكهربائي

الموجز يكشف تفاصيل خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات التي يعرضها وزير الكهرباء أمام الحكومة مشيرا إلى أنه تم بداية من الشهر الماضي وحتى الاسبوع الأول من الشهر الجاري تحرير نحو 513771 محضرا لـ سرقات التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون ك.و.س، فضلا عن 116164 محضرا خلال نفس الفترة تم بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، وذلك بحجم طاقة يصل إلى 115.026 مليون ك.و.س، مستعرضاً عدداً من حالات الضبط لوحدة مكافحة سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات

تركيب العدادات الكودية

وقام أيضًا وزير الكهرباء بمتابعة عرض خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات منوهًا بأنه خلال الفترة من 25/7/2024 وحتى 15/9/2024 تم تركيب أكثر من 186 ألف عداد كودى على مستوى الجمهورية من خلال مختلف شركات التوزيع، والبدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات، وذلك لمختلف الوحدات بدون استثناء، كما أنه جار تنفيذ مشروع تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات والمحولات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط.

خطط شركات توزيع الكهرباء لخفض الفقد

كما تطرق المهندس محمود عصمت، أثناء عرض خطة استكمال تركيب العدادات الكودية بالمحافظات، إلى تناول خطط شركات توزيع الكهرباء لخفض الفقد خلال العام المالي 2024/2025، وكمية الطاقة المتوقع استردادها، مشددًا على جهود الوزارة للتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف التعامل مع مشكلة الفقد الفني وغير الفني في شبكات توزيع الكهرباء، وفقا لأحدث النظم والتكنولوجيا المطبقة في هذا الشأن، مستعرضا عددا من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا الصدد.

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