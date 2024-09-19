موعد زيادة المعاشات جميع الشرائح.. تعرف على التفاصيل

يتساءل العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن موعد زيادة المعاشات جميع الشرائح، حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة موعد زيادة المعاشات.

موعد صرف المعاشات الجديدة

ومع بداية كل شهر يريد العديد من المواطنين معرفة هل في زيادة في المعاشات في الشهر الجديد أم لا، حيث كانت اخر زيادة للمعاشات، في مارس الماضي حيث زادت بنسبة 15%.

الزيادات الاخيرة جاءت في وقت حساس بعد إقرار علاوة 5% لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية تأثير ذلك على أصحاب المعاشات.

موعد زياد المعاشات

ويجيب “الموجز” خلال هذا التقرير على سؤال موعد زياد المعاشات جميع الشرائح:

وفقا لقانون التأمينات والمعاشات، لا توجد زيادات أخرى خلال العام الجاري، حيث تم تحديد زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في عرض برنامجها أمام مجلس النواب.

موعد زيادة المعاشات

وفي قانون المعاشات، تنص المادة 35 من القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%. الزيادة تُضاف إلى المعاش وتعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، حيث يتم تمويل جزء من الزيادة من صندوق التأمين الاجتماعي، بينما تتحمل الخزانة العامة الباقي.

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق من أول الشهر عبر جميع منافذ الصرف المتاحة مثل ماكينات الصرف الآلي ATM، فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المصري. تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتوفير المعاشات من خلال هذه القنوات، بالإضافة إلى نقاط شركة فوري.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاشات

وينشر الموجز خطوات الاستعلام عن المعاشات، حيث يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن موعد وقيمة المعاش إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من هنــا.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

يقوم المستعمل باختيار الاستعلام عن قيمة المعاش.

إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.

الضغط على عرض التفاصيل للحصول على المعلومات الدقيقة.

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