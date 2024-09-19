كام يوم باقي علي رمضان المبارك 2025.. استعد لاستقبال الشهر الفضيل

كام يوم باقي علي رمضان المبارك 2025.. أقترب موعد حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن الكريم.

و يشعر المسلمون في كل مكان بالشوق والترقب لهذا الشهر الكريم، حيث يزداد الإيمان، وتتقوى الروابط الاجتماعية، وتكثر الأعمال الصالحة.

كام يوم باقي علي رمضان المبارك 2025

ولكن كام يوم باقي علي رمضان المبارك 2025؟ هذا السؤال يشغل بال الكثيرين، فالشوق لرمضان يزداد كلما اقترب موعده، والجميع يتسابق على الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل بأفضل صورة، لذلك يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل.

موعد رمضان 2025

موعد بداية شهر رمضان يختلف من عام لآخر، حيث يعتمد على رؤية هلال الشهر، والتي تتحدد وفقًا للحسابات الفلكية والأرصاد الجوية.

لذلك، فإن تحديد التاريخ الدقيق لبداية رمضان 2025 يتطلب متابعة إعلانات دار الإفتاء في الدول المختلفة، ولكن من المتوقع أن يوافق موعد شهر رمضان يوم 1 أو 2 مارس، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا.

كام يوم باقي علي رمضان المبارك 2025

أهمية معرفة موعد رمضان

الاستعداد الروحي: يتيح معرفة موعد رمضان للمسلمين الاستعداد الروحي لهذا الشهر الفضيل من خلال زيادة العبادة والتقرب إلى الله.

التحضير العملي: يمكن الاستعداد عمليًا لرمضان من خلال شراء المستلزمات اللازمة وتنظيم الوقت والجداول اليومية.

التواصل الاجتماعي: يمكن مشاركة الفرحة بقدوم رمضان مع الأهل والأصدقاء وتنظيم اللقاءات والاجتماعات.

دعاء استقبال رمضان:

"اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان".

اللهم اجعله شهرًا مباركًا علينا جميعا ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.

اللهم اجعله شهر خير ورحمة، واجعلنا فيه من المقبولين واهدنا فيه لما فيه رضاك وجنبنا فيه ما فيه سخطك ووفقنا لصالح الأعمال.

اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن يا رب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه قدوم خير وبركة وتفريج للهموم والضيق، واصلح أمورنا، وارزقنا كل الخير في الدنيا والآخرة.

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شهر رمضان فرصة عظيمة للتوبة والاستغفار وطلب المغفرة من الله، وهو شهر للعمل الصالح وزيادة الإيمان. لذلك، علينا جميعًا الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم بالطاعة والعبادة، ونسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال.

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