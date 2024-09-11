كم يوم يتبقى على ميعاد شهر رمضان 2024 العد التنازلي؟.. تفاصيل

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2025، يزداد شوق المسلمين في جميع أنحاء العالم لاستقبال هذا الشهر الكريم، الذي يُعتبر من أبرز أشهر التقويم الإسلامي، يشكل رمضان فرصة للتقرب إلى الله، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، مما يجعله فترة مميزة في حياة المؤمنين، وفي هذا السياق، يقدم لكم موقع "الموجز" تفاصيل حول موعد شهر رمضان وتوقعات بداية الشهر.

موعد شهر رمضان 2025 العد التنازلي

يعتمد تحديد موعد بداية شهر رمضان على رؤية الهلال، وفقاً للتقويم الإسلامي. يتم استطلاع رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تم رؤية الهلال، يبدأ شهر رمضان من اليوم التالي. وإذا لم يُرَ الهلال، فسيكمل شعبان 30 يوماً، ويُعلن عن بداية رمضان بعد ذلك.

تقديرات موعد رمضان 2025 ميلادياً

تشير الحسابات الفلكية الأولية إلى أن شهر رمضان 2025 من المتوقع أن يبدأ إما يوم السبت الموافق 1 مارس أو يوم الأحد 2 مارس. ستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان لتأكيد الموعد الرسمي لبداية الشهر. وقد يستمر رمضان 29 أو 30 يوماً بناءً على رؤية الهلال.

العد التنازلي لشهر رمضان 2025

اعتباراً من تاريخ 4 سبتمبر 2024، يتبقى حوالي 6 أشهر على بداية شهر رمضان 2025، أي ما يعادل 177 يوماً. خلال هذه الفترة، يستعد المسلمون لاستقبال الشهر الفضيل من خلال تكثيف العبادات والطاعات، مثل قراءة القرآن الكريم، وصلاة التهجد، وصيام النفل.

الأشهر الهجرية

تتكون السنة الهجرية من 12 شهراً تبدأ بشهر "المحرّم" وتنتهي بشهر "ذو الحجة". وتشمل هذه الأشهر: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. تلعب هذه الأشهر دوراً أساسياً في تحديد المناسبات الدينية الهامة، مثل شهر رمضان وشهر ذو الحجة، الذي يُؤدى فيه فريضة الحج. تُعد هذه الأشهر جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في الدول الإسلامية، حيث تحدد مواعيد العبادات والمناسبات الدينية التي تشكل جوهر الهوية الإسلامية.



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