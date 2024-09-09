كام يوم باقي على موعد شهر رمضان 2025 العد التنازلي؟

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2025، يتزايد شوق المسلمين حول العالم لاستقبال هذا الشهر الكريم، الذي يُعد من أبرز الشهور في التقويم الإسلامي، يعتبر رمضان فرصة للتقرب إلى الله، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، مما يجعله وقتاً مميزاً في حياة المؤمنين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد شهر رمضان 2025

يحدد المسلمون موعد شهر رمضان بناءً على رؤية الهلال، وفقاً للتقويم الإسلامي. يتم استطلاع رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، إذا تم رؤية الهلال، يبدأ شهر رمضان من اليوم التالي. أما إذا لم يُرَ، فسيُكمل شعبان 30 يوماً، ويُعلن عن بداية رمضان بعد ذلك.

تقديرات موعد شهر رمضان 2025 ميلادياً

حسب الحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 إما يوم السبت الموافق 1 مارس أو يوم الأحد 2 مارس. ستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان لتأكيد الموعد الرسمي لبداية الشهر، والذي قد يستمر 29 أو 30 يوماً بناءً على رؤية الهلال.

العد التنازلي لشهر رمضان 2025

حتى تاريخ 4 سبتمبر 2024، يتبقى نحو 6 أشهر على بداية شهر رمضان 2025، أي حوالي 177 يوماً. وفي هذه الفترة، يستعد المسلمون لاستقبال الشهر الفضيل عبر تكثيف العبادات والطاعات، مثل قراءة القرآن الكريم، وصلاة التهجد، والصيام.

الأشهر الهجرية

تتألف السنة الهجرية من 12 شهراً، تبدأ بشهر "المحرّم" وتنتهي بشهر "ذو الحجة". تشمل هذه الأشهر: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. تلعب هذه الأشهر دوراً أساسياً في تحديد المناسبات الدينية الهامة، مثل شهر رمضان وشهر ذو الحجة، الذي يُؤدى فيه فريضة الحج. تعد هذه الأشهر جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في الدول الإسلامية، حيث تحدد مواعيد العبادات والمناسبات الدينية التي تشكل جوهر الهوية الإسلامية.



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