موعد عيد الفطر 2025.. اعرف فاضل كام يوم على الاحتفالات

موعد عيد الفطر 2025 من الكلمات البحثية التي تصدرت شبكة الانترنت في الفترة الماضية، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة عدد الأيام المتبقية على موعد عيد الفطر 2025 وكذلك شهر رمضان المبار.

ويعتبر عيد الفطر من أهم المناسبات الدينية في مصر والعالم العربي، لأنه يأتي مباشرة بعد شهر رمضان الخير، كما أنه يرتبط بالعديد من العادات الاجتماعية التي تدخل البهجة على النفوس، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة موعد عيد الفطر 2025.

عادات عيد الفطر 2025

ونتظر الكثير من المسلمين الاحتفال بأيام عيد الفطر 2025، خاصة وأنه فرصة مميز للاحتفال والراحة بعد مشقة الطاعات خلال شهر رمضان.

كما يرتبط عيد الفطر بالبهجة في نفوي الكبار والصغار، تقام الصلوات الخاصة بالعيد وتُوزع زكاة الفطر، وتستغل العائلات هذا الوقت للتواصل الاجتماعي والاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك.

موعد عيد الفطر 2025

ولم يُعلَن بعد عن مواعيد إجازة عيد الفطر في أي من الدول العربية أو الإسلامية، إلا أنه بحسب الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يكون

وكما جرت العادة، تعتمد معظم الدول الإسلامية والعربية على تحري هلال شهر شوال باستخدام المراصد الفلكية اتباعًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدروا له".

أن يولد هلال شهر شوال بعد الاقتران في الساعة 6:14 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 20 إبريل 2025، ليكون يوم الجمعة 21 إبريل 2025 هو أول أيام عيد الفطر لعام 2025.

باقي كام يوم على موعد عيد الفطر 2025؟

طبقًا للحسابات الفلكية في مصر، يُتوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس2025 هو أول أيام موعد عيد الفطر 2025، مع العلم أن موعد العيد يختلف من بلد لآخر، حيث يتم الاعتماد على الرؤية المحلية للهلال في كل منطقة بسبب الفروق الجغرافية والاعتماد على ظهور الهلال في المنطقة المحلية.

ووفقًا لتلك الحسابات، فمن اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 الى موعد عيد الفطر المبارك لسنة 2025 يتبقى 6 أشهر و 11 يوم، أي يتبقى على الاحتفال بالعيد 192 يومًا من تاريخ اليوم.

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