رابط الاستعلام عن مسابقة 30 ألف معلم 2024.. أخبار سارة للمعلمين

رابط الاستعلام عن مسابقة 30 الف معلم 2024.. تعد مسابقة 30 الف معلم من المسابقات الضخمة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار خططها لتطوير العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس من الكوادر المؤهلة. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي





رابط الاستعلام عن مسابقة 30 الف معلم 2024



يقدم لكم موقع الموجز، رابط الاستعلام عن مسابقة 30 الف معلم 2024، حيث أثارت هذه المسابقة اهتمامًا كبيرًا لدى الخريجين الجدد والباحثين عن فرص عمل في مجال التعليم، مما دفعهم إلى البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج المسابقة ومتابعة كافة المستجدات المتعلقة بها.





رابط الحصول على نتيجة مسابقة معلم مساعد 2024



يمكن لجميع المتقدمين الحصول على النتيجة، وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويمكن الدخول من هنـــــــــــا.





خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد 2024





الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــــا.



الضغط على أيقونة استعلام.



تسجيل الرقم القومي.



تسجيل رقم التقديم.



الغط على أيقونة استعلام.



بعد اتباع الخطوات السابقة، ستظهر نتيجة الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد 2024.





شروط التقديم في مسابقة معلم مساعد مادة



أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.



أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.



ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.



ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.



ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.



الحصول على مؤهل عال تربوي.



الحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.



أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.



اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة.



اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.



يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.



أن يكون التقدم على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

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