ركين سعد عن فيلم "بومة": أقوم بدور فتاه تخفي ملامح أنوثتها

كشفت الفنانة الشابة ركين سعد عن دورها الذي تلعبه في فيلمها الجديد "بومة" وهو عمل أردني، وذلك من خلال لقائها في برنامج أسرار النجوم المذاع عبر راديو إف أم، مؤكدة أنها تلعب دور صعب للغاية. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي

دور ركين سعد في فيلم "بومة"

وكشفت ركين سعد التأثير العميق الذي تركته الشخصية عليها، قائلة: خلصت تصوير فيلم اسمه "بومة" مؤخرا، وطلعت من الفيلم تعبانة جدا.

ركين سعد

وأوضحت ركين سعد أنها جسدت دور فتاة بلطجية من إحدى المناطق الشعبية في الأردن، وهي شخصية تحمل العديد من التحديات النفسية والجسدية.

وأضافت: الشخصية شبه الرجالة جدا وبتحاول تخفي أنوثتها عشان تعرف تعيش في المجتمع.

وأشارت ركين سعد إلى أن آثار هذه الشخصية ما زالت مستمرة معها بعد الانتهاء من التصوير، نظرا لما تتطلبه من تداخل عميق مع الجانب النفسي للممثلة.

يذكر أن العمل يعد خطوة جديدة وجريئة في مسيرة ركين سعد، التي عرفت بأدوارها المميزة والقوية، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد عرض الفيلم، ولكن من المتوقع أن يثير جدلا واسعا بسبب طبيعة الشخصية والصراعات التي تواجهها.

فيلم بومة

سبق وشاركت ركين سعد متابعيها مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم بومة، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: خلصنا تصوير فيلم بومة مع أحلى مخرج، ومنتجين، وممثلين، وأرهب كرو بحبكم كتير.

فيلم بومة يسلط الضوء على قضايا اجتماعية معقدة، ويجمع بين الأكشن والدراما النفسية في إطار سينمائي متقن، وهو ما يجعل من ركين سعد الخيار المثالي لتجسيد هذه الشخصية المركبة.

قصة فيلم بومة

فيلم بومة هو فيلم إثارة وجريمة واسعة النطاق تدور أحداثها في العالم السفلي بالأردن، فالشخصية الرئيسية بومة هي عضو عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة بدون أهل.

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