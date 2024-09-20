تحية كاريوكا.. تزوجت 14 مرة وحكايتها مع السادات ورجال السياسة والفن

تعتبر الفنانة تحية كاريوكا، واحدة من أعظم أيقونات الرقص الشرقي في مصر، والتي ارتبط اسمها بالرقصة الشهيرة "كاريوكا"، وتركت بصمة لا تُمحى في عالم الفن والرقص الشرقي، واشتهرت بقوة شخصيتها، وتحديها للصعاب، وبقيت واحدة من أعظم رموز الفن في مصر حتى يومنا هذا، ويستعرض الموجز خطوات مهمة في حياتها.

ولدت تحية كاريوكا في 22 فبراير 1915 في مدينة الإسماعيلية، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، متحدية الصعوبات التي واجهتها في حياتها، خصوصًا مع شقيقها الذي قيدها وحبسها بعد وفاة والدها.

هروب من القيود وبداية مع بديعة مصابني

تحية كاريوكا

بعد هروبها من الإسماعيلية، بدأت تحية كاريوكا مشوارها الفني مع الراقصة سعاد محاسن، ثم انتقلت للعمل مع بديعة مصابني في عام 1935، حيث اكتشفت موهبتها وانضمت إلى فرقتها، بمساعدة سليمان باشا نجيب، نمت ثقافيًا وسياسيًا، مما جعلها تشق طريقها نحو السينما والمسرح.

شهرة واسعة وزواج متعدد

في عام 1940، تألقت كاريوكا بعد تقديمها رقصة "كاريوكا"، التي التصقت بها طوال حياتها، وكانت شهرتها سببًا في طلاق أختها فاطمة من زوجها علي الجداوي، خلال مسيرتها، تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة، وتُعتبر من أكثر الفنانات زواجًا في الوسط الفني، ومن أبرز أزواجها كان أحمد سالم، رشدي أباظة، وفايز حلاوة.

تحية كاريوكا

اعتزال الرقص والتفرغ للفن والسياسة

في منتصف الخمسينات، اعتزلت كاريوكا الرقص الشرقي وتفرغت للسينما، وشاركت في عدد كبير من الأفلام البارزة مثل "شباب امرأة"، "خلي بالك من زوزو"، و"إسكندرية كمان وكمان"، ولم تكن حياتها تقتصر على الفن فقط، بل لعبت دورًا سياسيًا بارزًا، حيث تم القبض عليها أكثر من مرة بسبب نشاطها السياسي ومساعدتها لأنور السادات في الهروب من الإنجليز.

تحية كاريوكا

حياة مليئة بالصعوبات

في عام 1973، انحسرت عنها الأضواء وزاد وزنها، مما جعلها تعيش في شقة متواضعة فوق سطح أحد المباني. رغم ذلك، ظلت قوية، ووجدت دعمًا من الأمير السعودي فيصل بن فهد في علاجها من مشاكل صحية.

قصة زيجاتها المتعددة

تحية كاريوكا

تحية كاريوكا كانت من أكثر الفنانات زواجًا، حيث تزوجت 14 مرة، وهناك أقاويل بأن عدد أزواجها وصل إلى 17، من أشهر زيجاتها كان أنطوان عيسى، ابن شقيقة بديعة مصابني، والذي أشهر إسلامه لأجلها، كما تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب والفنان رشدي أباظة، وكانت لكل زيجة قصة وحكاية درامية مختلفة.

تحية كاريوكا

وفاتها ونهاية المشوار

توفيت تحية كاريوكا في 20 سبتمبر 1999 عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر تعرضها لجلطة رئوية حادة بعد عودتها من أداء العمرة، وقد تبنت طفلة صغيرة عندما كانت في السبعين من عمرها، وحرصت على تأمين مستقبلها، موصية إحدى صديقاتها برعاية الطفلة بعد وفاتها.

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