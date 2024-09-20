للمرة الثانية.. سر خروج يسرا من الماراثون الرمضاني المقبل 2025

أعلنت الفنانة يسرا انسحابها من الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، بعدما كتبت اسمها في القائمة الرمضانية للعام الجديد، وفي هذا الصدد يستعرض “ الموجز ” التفاصيل في سطور.

للعام الثاني على التوالي تخرج الفنانة القديرة يسرا، من السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، وذلك بسبب عدم وجود سيناريو مناسب تعود به لجمهورها في رمضان.

الفنانة يسرا

آخر أعمال يسرا على شاشات دراما رمضان

ويذكر أن شارك الفنانة يسرا في مسلسل أطلق عليه صناعه اسم 100حمدلله على السلامة، الذي تم عرضه في موسم رمضان عام 2023، ونجح المسلسل وقت عرضه على شاشات الدراما في رمضان.

أبطال مسلسل 100حمدلله على السلامة

شارك من بطولة مسلسل 100حمدلله على السلامة كل من شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، إيمان السيد، منير مكرم، علاء مرسي، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مي دياب، وضيف الشرف بيومي فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

آخر أعمال يسرا على شاشات السينما

شاركت الفنانة القديرة يسرا في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم "ليلة العيد ", وشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت الفنانة يسرا في بطولة فيلم "شقو" الذي شاركت فيه يسرا بظهور خاص، إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، ودينا الشربيني، ودارت أحداثه حول صديقين خارجين عن القانون، ولكن لا تجري الأمور كما يريدون، ويتعرضون لأزمات كبيرة تذهب بهم إلى مشاكل وخلافات أكبر، والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان.

الفنانة يسرا

أعمال يسرا على المسرح

كما شاركت مؤخرا الفنانة يسرا في بطولة مسرحية "ملك والشاطر" بمشاركة الفنان أحمد عز، على مسرح أبو بكر الشدي بـ المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث عُرضت المسرحية 11 ليلة كاملة في الفترة من 26 يونيو إلى 6 يوليو بنجاح كبير، وشهدت المسرحية اجتماع الفنانين يسرا وأحمد عز مجدداً بعد 21 عاماً من تعاونهما في مسلسل "ملك روحي" الذي عرض عام 2003.

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