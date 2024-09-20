آدم وطشة وطنط.. نجوم الفن والطرب يفتحون المطاعم استغلال للشهرة

النجوم والمطاعم.. أدرك العديد من نجوم الفن أهمية تنويع مصادر الدخل وحماية أنفسهم من تقلبات عالم الفن، مما دفعهم لدخول عالم البيزنس، وبالتحديد مجال المطاعم، قرر مجموعة كبيرة من الفنانين استثمار شهرتهم وفتح مطاعم تقدم مختلف الأطباق، سواء كانت شعبية أو عالمية، وكان آخرهم الفنان تامر حسني، الذي احتفل مؤخرًا بافتتاح مطعمه الجديد، ويرصد الموجز أبرز مطاعم النجوم

افتتاح مطعم تامر حسني

تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني عن افتتاح مطعمه الخاص والذي يحمل اسم آدم برفقة شقيقه، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" مجموعة من الصور من حفل الافتتاح، معلقًا: "نورتوني أنا وأخويا يا أعز الناس"، وحرص على توجيه الشكر لأصدقائه الذين حضروا الافتتاح، ومن بينهم مجموعة كبيرة من نجوم الفن مثل هنا الزاهد، آيتن عامر، إمام عاشور، علي ربيع، طارق الإبياري، وباسم سمرة.

فنانون آخرون في مجال المطاعم

لم يكن تامر حسني الأول ولا الأخير في هذه الخطوة، فقد سبقه العديد من الفنانين الذين قرروا دخول مجال المطاعم. على سبيل المثال، افتتح الممثل أحمد فهمي، مطعمًا متخصصًا في المشويات، حيث يصل سعر بعض الطلبات فيه إلى حوالي 160 دولار (ما يقارب 8000 جنيه مصري) لطاولة مكونة من أربعة أفراد.

أحمد فهمي

أما أشرف عبد الباقي، فقد اختار تقديم الأكلات الشعبية المصرية مثل الملوخية والحمام والبط في مطعمه، الذي يحمل اسم "طنط"، حيث يتميز بأسعار معتدلة مقارنة بباقي المطاعم، ولكنه يضيف حوالي 26% على السعر الأصلي كخدمة وضريبة مضافة.

أشرف عبد الباقى

مطاعم أخرى يديرها نجوم

الإعلامية بسمة وهبة تمتلك مطعم "بلكونة"، الذي يقدم أكلات مصرية مثل الرقاق والأرز المعمر والبط، إلا أن أسعاره أثارت انتقادات من بعض الزبائن حيث يبدأ الطلب الأقل من 450 جنيهًا، أما الممثل بيومي فؤاد، فيمتلك مطعمًا في مدينة السادس من أكتوبر يقدم الأكلات الشرقية والغربية، ويظهر أحيانًا مع زبائنه كنوع من الدعاية.

والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا يمتلكان مطعم تحت اسم طشة، يقدم اكل بيتي.

المغني مصطفى قمر أيضًا دخل عالم المطاعم، لكنه لم يحقق نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال. بينما المغني الشعبي حمو بيكا دخل بشراكة في أحد المطاعم ويحصل على نسبة من الأرباح.

المطاعم الفاخرة لنجوم آخرين

الممثل أحمد حلمي يُعد واحدًا من أبرز مالكي المطاعم الفاخرة، حيث يمتلك مطعم وكافيه "Praecingo" في مركب "Nile Boat" في الزمالك، والذي يتخصص في الأكل اللبناني، كذلك الفنان أمير كرارة يمتلك مطعم وكافيه "Tycoon" في القاهرة الجديدة.

مصطفي فهمي وحسين فهمي

من جهة أخرى، يمتلك الشقيقان حسين ومصطفى فهمي مطعمًا عائمًا فاخرًا باسم "Suiss Air" على كورنيش النيل في الجيزة، وهو مطعم متخصص في تقديم أفخم الأكلات الشرقية والغربية. وأخيرًا، الإعلامي عمرو أديب يمتلك مطعمًا عائمًا باسم "Quay" في منطقة المنيل، حيث يشتهر بتقديم المشويات.

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