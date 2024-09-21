تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلي بالتفصيل

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي.. تعد من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الأسر المصرية، خاصة مع التغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار الطاقة في البلاد.

وتهدف الحكومة إلى رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء ضمن خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية، مما يجعل متابعة أسعار شرائح الكهرباء المنزلي أمرًا مهمًا للتخطيط الجيد لاستهلاك الكهرباء.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الموجز يعرض أسعار شرائح الكهرباء المنزلي بالتفصيل 2024، كما يقدم نصائح حول كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب الفواتير المرتفعة.

ومن المعروف أن وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة في شركات توزيع الكهرباء تقوم بتقسيم استهلاك الكهرباء إلى شرائح، وهي مستويات مختلفة تعتمد على حجم الاستهلاك الشهري بالكيلووات ساعة (kWh)، وكلما زاد استهلاكك، ارتفعت الشريحة التي تندرج تحتها وبالتالي ترتفع التكلفة.

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء المنزلي كما سبق وأعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التي سبق وتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر وهي كالآتي:

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «68 قرشا» الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «78 قرشا» الشريحة الثالثة للمستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر من صفر حتى 200 كيلو وات «95 قرشا» الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «155 قرشا» الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «195 قرشا» في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر تأتي الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات «210 قروش». الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 «223 قرشا».

الموجز يعرض أيضًا بعض ملاحظات هامة حول أسعار شرائح الكهرباء المنزلي والتب تتمثل في الحد الأقصى للدعم، حيث أن الشرائح من الأولى إلى الخامسة تتمتع بالدعم الحكومي، بينما الشرائح السادسة والسابعة لا تحصل على دعم، وأيضًا الاستفادة من الشريحة الأقل حيث يتم محاسبتك وفقًا للحد الأدنى في الشريحة التي يندرج تحتها استهلاكك، بمعنى أنه إذا استهلكت 150 كيلووات، ستُحاسب بالسعر المنطبق على الشريحة الثالثة، علاوة على الترقية إلى شريحة أعلى، فإذا زاد استهلاكك الشهري، ينتقل استهلاكك إلى الشريحة التالية ذات السعر الأعلى.

ارتفاع أسعار الكهرباء

ومع ارتفاع أسعار الكهرباء، يُنصح باتباع بعض نصائح ترشيد الاستهلاك ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء عند لتجنب الدخول في الشرائح الأعلى، والتي تتسم بتكاليف أكبر، وإليك بعض الطرق الفعالة:

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

نصائح ترشيد الاستهلاك ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء

استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية إطفاء الأجهزة عند عدم استخدامها استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة تجنب الاستخدام المفرط للمكيفات ضبط أجهزة التسخين والمبردات متابعة الفواتير الشهرية

ولحساب فاتورة الكهرباء الخاصة بك بناءً على الاستهلاك، يمكنك اتباع خطوات حساب فاتورة الكهرباء:

خطوات حساب فاتورة الكهرباء

يجب معرفة كمية الكهرباء التي استهلكتها بالكيلووات ساعة، وهذه المعلومة تكون موجودة في العداد الخاص بك أو في آخر فاتورة استلمتها. بناءً على الاستهلاك، حدد الشريحة التي تندرج تحتها. باستخدام أسعار الشرائح المذكورة، اضرب عدد الكيلووات المستهلكة في سعر الشريحة. لا تنسَ أن هناك رسومًا إضافية مثل رسوم خدمة العملاء أو الرسوم الثابتة التي تضاف إلى الفاتورة.

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