طلبوا لها الدعاء وخضعت لفحوص طبية.. آخر تطورات الأزمة الصحية لـ آثار الحكيم

احتل اسم الفنانة القديرة المعتزلة آثار الحكيم مؤشر البحث جوجل، وذلك عقب انتشار خبر تعرضها لـ أزمة صحية مفاجئة ،وفي هذا الصدد يستعرض " الموجز "التفاصيل الكاملة لـ الأزمة الصحية للفنانة آثار الحكيم.

الفنانة آثار الحكيم

بداية الأزمة على السوشيال ميديا

شارك المخرج عمرو زهران الجمهور بمنشور له عبر حسابه الشخصي على الموقع الشهير فيسبوك، ليعلن إن الفنانة أثار الحكيم تم نقلها لأحد المستشفيات القريبة من منزلها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، وكتب زهران في البوست داعواتكم للعزيزة الغالية النجمة أثار الحكيم بعدنقلها للمستشفى..شفاها الله وعافاها الحكيم.

نقيب المهن التمثيلية يروي تفاصيل الأزمة الصحية لـ آثار الحكيم

ومن جانبه علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على منشور عمر زهران عن نقل آثار الحكيم، بأن الفنانة آثار الحكيم بخير ،وتخرج اليوم من المستشفي.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة آثار الحكيم قد أجرت بعض الفحوصات الطبية وبمجرد الاطمئنان على نتيجتها ستخرج على الفور، وتعود بسلام وأمان إلى منزلها قريباً.

الفنانة آثار الحكيم

من هي آثار الحكيم في سطور؟



آثار الحكيم هي ممثلة مصرية مشهورة، ولدت في 18 مايو 1958، اشتهرت بأدوارها المميزة في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، واعتبرت واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

ومن أبرز أعمالها الفنية فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" ،"النمر والأنثى"، "طائر على الطريق"، "زوجة رجل مهم"، وغيرهم من الأفلام.

أما من الجانب الدرامي فشاركت آثار الحكيم في مسلسلات من أهم الأعمال الدراما المصرية مثل "زيزينيا"، "ليالي الحلمية، "نحن لا نزرع الشوك" غيرهم من الأعمال الدرامية الشهيرة.



بداية حياتها المهنية



بدأت الفنانة آثار الحكيم مسيرتها الفنية في أواخر السبعينيات، و حققت نجاحًا كبيرًا في فترة الثمانينيات والتسعينيات، واشتهرت بأدوار المرأة القوية والمستقلة ،قدمت مجموعة متنوعة من الأدوار في السينما والتلفزيون، اعتزلت التمثيل في عام 2010.



تفاصيل حياتها الشخصية



تزوجت الفنانة القديرة آثار الحكيم مرتين ولديها ثلاثة أبناء، مرت بالعديد من الأزمات الشخصية، بما في ذلك أزمة طلاقها من زوجها الثاني ومشاكلها مع برنامج المقالب "رامز جلال".

آثار الحكيم تعتبر واحدة من أيقونات السينما المصرية، وقد تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن المصري.

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