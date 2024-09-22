«المحطات النووية» والكلية الفنية العسكرية تقيمان كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة

كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة.. في إطار التعاون المستمر بين الكلية الفنية العسكرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم إجراء اختبارات المواجهة لـ 110 طالباً من المتقدمين لمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمقر الكلية الفنية العسكرية.

وتمت الاختبارات من قبل اللواء دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور عمرو بصيلة - رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة.

كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة

الموجز يرصد تفاصيل اختبارات كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة عدة جوانب رئيسية تم تصميمها لتقييم قدرات الطلاب على الصعيدين الفني والبدني، فقد تم اختبارهم فنياً لقياس مستوى مهاراتهم التقنية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات قياس الذكاء لتحديد قدراتهم الذهنية وتحليل السمات الشخصية لضمان توافقها مع المتطلبات المستقبلية للتخصص.

وتأكيداً على أهمية الاستعداد البدني للطلاب، تم تنفيذ اختبارات رياضية مكثفة لقياس قدراتهم البدنية، كما خضع الطلاب لفحوصات طبية شاملة لضمان تحقيق معايير الصحة والسلامة المطلوبة.

من جهته، أعرب الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب الذي يعكس الطموح والرغبة في تطوير مهاراتهم الفنية والعلمية في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية.

دعم مشروعات الطاقة النووية الوطنية

لجنة تقييم كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة

وأكد أن كوادر المستقبل المتقدمين لمدرسة الضبعة تمثل خطوة محورية في إعداد جيل من الكوادر المتخصصة التي ستسهم في دعم مشروعات الطاقة النووية الوطنية.

مستقبل قطاع الطاقة النووية في مصر

وتأتي هذه الاختبارات ضمن الجهود المتواصلة لضمان إعداد طلاب مدرسة الضبعة الفنية بأعلى مستويات الكفاءة الفنية والبدنية، لتأهيلهم للقيام بدورهم الفعّال في دعم مستقبل قطاع الطاقة النووية في مصر.

محطة الضبعة النووية

وتجدر الإشارة إلى أن محطة الضبعة النووية تعد أول مشروع نووي يتم تدشينه في مصر والتي يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وتتكون محطة الضبعة النووية من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

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