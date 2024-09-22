صبا مبارك تعيش "الوهم" في مسلسلها الجديد .. إليك التفاصيل

تعاقدت الفنانة صبا مبارك علي مسلسلها الجديد تحت عنوان "الوهم" والذي سيعرض في رمضان 2025 ، ليدخل المنافسة مع عدد كبير من المسلسلات والنجوم الذين يخوضون سباق رمضان 2025.

وفي هذا التقرير تكشف الموجز تفاصيل مسلسل صبا الجديد وأحدث أعمالها .

قصة مسلسل "الوهم"

تدور أحداث مسلسل "الوهم" في إطار تشويقي درامي ، والمسلسل مكون من 30 حلقة وسيتم عرضه في رمضان المقبل 2025 ،ومن المقرر أن يبدأ تصويره في نوفمبر القادم ، وسيتم التعاقد مع باقي أبطال المسلسل الفترة القادمة .

والمسلسل من بطولة صبا مبارك وتأليف أيمن الشايب ، وإخراج وائل فرج .

صبا مبارك

تفاصيل مسلسل "وتر حساس" لصبا مبارك

انتهى فريق "وتر حساس"، من تصوير مشاهد العمل الدرامي، وهو من بطولة النجمة صبا مبارك وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري 2024.

وتجسد النجمة صبا مبارك شخصية طبيبة خلال أحداث مسلسل "وتر حساس" كما تجسد النجمة هيدي كرم شخصية موظفة إدارية في إحدى الشركات، كما تجسد النجمة إنجي المقدم شخصية محامية، ويجسد الفنان محمد علاء زوج النجمة إنجي المقدم خلال أحداث العمل.

كما يشارك في أداء مسلسل “وتر حساس” الفنان القدير تميم عبده ويجسد دور والد الفنانة إنجي المقدم، كما يظهر في الأحداث الفنان أحمد جمال سعيد ويجسد دور شقيقها، كما تقوم الفنانة عايدة فهمي بدور والدة الفنانة صبا مبارك وتجسد دور شقيقتها هي الفنانة الشابة هاجر عفيفي .

أبطال مسلسل وتر حساس

عدد حلقات مسلسل "وتر حساس" وموعد عرضه

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري 2024 .

آخر أعمال صبا مبارك

ويذكر أن شاركت النجمة صبا مبارك في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم"بين السطور"، الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل بين السطور يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، إذ تدور أحداثه حول مذيعة مشهورة اسمها هند سالم الشخصية التي تجسدها النجمة صبا مبارك، وتتورط في جريمة قتل خلال الأحداث.

صبا مبارك

نجوم مسلسل بين السطور

المسلسل كان مكون من 30 حلقة ، وشارك في البطولة كل من النجم أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، وسلوى محمد علي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

وقد كانت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تعتمد على الجريمة وضم العمل قائمة كبيرة من الأبطال محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، ويوسف عمر، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

كما يذكر أن شاركت النجمة صبا مبارك في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم"لحظة غضب" وقد نافست به في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024.

صبا مبارك

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