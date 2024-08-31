بعد انتهاء تصويره.. التفاصيل الكامل لـ شخصيات مسلسل "وتر حساس"

انتهى فريق "وتر حساس"، من تصوير مشاهد العمل الدرامي، وهو من بطولة النجمة صبا مبارك وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري 2024.

وعلم "الموجز" أن تجسد النجمة صبا مبارك شخصية طبيبة خلال أحداث مسلسل "وتر حساس" كما تجسد النجمة هيدي كرم شخصية موظفة إدارية في إحدى الشركات، كما تجسد النجمة إنجي المقدم شخصية محامية، ويجسد الفنان محمد علاء زوج النجمة إنجي المقدم خلال أحداث العمل.

إنجي المقدم و هيدي كرم وصبا مبارك

يشارك في أداء مسلسل “وتر حساس” الفنان القدير تميم عبده ويجسد دور والد الفنانة إنجي المقدم، كما يظهر في الأحداث الفنان أحمد جمال سعيد ويجسد دور شقيقها، كما تقوم الفنانة عايدة فهمي بدور والدة الفنانة صبا مبارك وتجسد دور شقيقتها هي الفنانة الشابة هاجر عفيفي.

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تفاصيل وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال صبا مبارك

ويذكر أن شاركت النجمة صبا مبارك في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم"بين السطور"، الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل بين السطور يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، إذ تدور أحداثه حول مذيعة مشهورة اسمها هند سالم الشخصية التي تجسدها النجمة صبا مبارك، وتتورط في جريمة قتل خلال الأحداث.

صبا مبارك

نجوم بين السطور

المسلسل كان مكون من 30 حلقة ، وشارك في البطولة كل من النجم أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، وسلوى محمد علي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

كما يذكر أن شاركت النجمة صبا مبارك في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم"لحظة غضب" وقد نافست به في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024.

وقد كانت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تعتمد على الجريمة وضم العمل قائمة كبيرة من الأبطال محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، ويوسف عمر، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

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