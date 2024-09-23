تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-9-2024 بحسب كل محافظة

مواقيت الصلاة اليوم.. يحرص كل مسلم على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم، لاسيما أن معرفة مواعيد الصلاة بدقة تمكنه من أداء الفريضة في وقتها المحدد، مما يزيد من الأجر والثواب، كما قال الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" (النساء: 103).

وقد ورد في الأحاديث النبوية أن الصلاة في وقتها من أفضل الأعمال عند الله، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها».

مواقيت الصلاة

يستعرض الموجز في هذه السطور مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 على النحو الآتي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 14: 4 م

موعد صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:08 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:19 م

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:14 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:43 م

موعد صلاة العصر 4:10 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:04 م.

مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

وقت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 4:02 م

وقت صلاة المغرب 6:39 م

وقت صلاة العشاء 7:54 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 07: 4 م

موعد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 7:58 م

أنواع الصلوات

تنقسم الصلاة إلى نوعين وهما الصلوات المفروضة وصلوات النوافل:

1. الصلوات المفروضة



وهي خمس صلوات تؤدى يوميًا في أوقات محددة وهي:

صلاة الفجر: ركعتان.

صلاة الظهر: أربع ركعات.

صلاة العصر: أربع ركعات.

صلاة المغرب: ثلاث ركعات.

صلاة العشاء: أربع ركعات.

2. الصلوات النوافل

هي صلوات غير مفروضة ولكنها مستحبة، مثل:

صلاة الضحى: تؤدى بعد شروق الشمس وقبل الظهر.

صلاة التهجد: تؤدى في الليل بعد صلاة العشاء.

صلاة الوتر: تصلى بعد العشاء، وهي ركعة واحدة أو أكثر.

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