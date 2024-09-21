تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. يعد التعرف على مواقيت الصلاة اليوم جزء أساسي من حياة المسلم التي تبني له جسور التواصل مع الله وتنظم حياته بشكل أفضل.

ومعرفة مواعيد الصلاة بدقة تمكنه من أداء الفريضة في وقتها المحدد، مما يزيد من الأجر والثواب، كما قال الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" (النساء: 103).

يستعرض الموجز في هذه السطور مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 على النحو الآتي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 16: 4 م

موعد صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 4:21 م

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:44 م

موعد صلاة العصر 4:12 م

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:07 م.

مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 4:03 م

وقت صلاة المغرب 6:42 م

وقت صلاة العشاء 7:57 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 م

موعد صلاة العصر 08: 4 م

موعد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:01 م

أركان الصلاة

للصلاة أركانٌ لا تصح إلا بها، وهي:

1. النية: وهي القصد لأداء الصلاة طاعةً لله.

2. تكبيرة الإحرام: بداية الصلاة بقول "الله أكبر".

3. القيام مع القدرة: الوقوف في الصلاة شرط أساسي إذا كان المصلي قادراً.

4. الركوع والسجود: يمثلان أعمق درجات الخضوع لله.

5. التشهد والتسليم: يختتم المسلم صلاته بالتسليم والدعاء لله تعالى.

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