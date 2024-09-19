مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-9-2024.. اعرف مواعيدها في كل محافظة

مواقيت الصلاة اليوم.. يبحث كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس، الموافق 19 سبتمبر 2024، فهي تعد الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الأسلام، وتحرص الشريعة الإسلامية على أداء المسلمين الصلاة في أوقاتها المحددة، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة في أوقاتها المحددة، كما جاء في قوله تعالى: "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" (النساء: 103).

يستعرض لكم هذا الموجز مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 19-9-2024، لكي يساعد متابعيه على الألتزام بأداء الصلاة في مواقيتها التي لها تأثير عميق على حياة المسلم الروحية والدنيوية، على النحو الآتي:

مواقيت صلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14 ص.

وقت صلاة الظهر 12:48 م.

موعد صلاة العصر 4:16 م.

وقت صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص.

موعد صلاة الظهر 12:55 م.

وقت صلاة العصر 4:23 م.

موعد صلاة المغرب 7:01 م

وقت صلاة العشاء 8:19 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10 ص.

موعد صلاة الظهر 12:45 م.

وقت صلاة العصر 4:13 م.

موعد صلاة المغرب 6:51 م.

وقت صلاة العشاء 8:09 م.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 ص.

وقت صلاة الظهر 12:36 م.

موعد صلاة العصر 4:04 م.

وقت صلاة المغرب 6:42 م.

موعد صلاة العشاء 7:58 م.

مواعيد الصلاة

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:15 ص.

موعد صلاة الظهر 12:43 م.

وقت صلاة العصر 4:09 م.

موعد صلاة المغرب 6:48 م.

موعد صلاة العشاء 8:01 م.

الصلاة هي ركن أساسي في حياة المسلم، والالتزام بمواقيتها يمثل جوهر هذه العبادة؛ فهي ليست مجرد طقوس دينية، بل هي وسيلة لتقويم السلوك وتعزيز الصلة بالله، مما ينعكس إيجابًا على حياة المسلم في الدنيا والآخرة.

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