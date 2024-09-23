«اللهم ارزقني جودة الحفظ».. دعاء الفصل الدراسي الجديد مكتوب 2025

دعاء الفصل الدراسي الجديد مكتوب 2025.. انطلق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث يتزايد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن الأدعية المناسبة لأبنائهم في أول يوم دراسي، وتستعرض العديد من الأدعية المأثورة عن الأنبياء والصالحين التي يمكن ترديدها في هذه المناسبة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية دعاء الفصل الدراسي الجديد مكتوب 2025.

دعاء الفصل الدراسي الجديد مكتوب 2025

يعتبر الدعاء عبادة عظيمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقول فيه: "وتولنا فيمن توليت". ويتضمن هذا الدعاء أن الله يتولى أمور عباده، مما يجلب لهم السعادة والنجاح.

ومن الأدعية التي يُمكن ترديدها مع بداية العام الدراسي الجديد 2025

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خيرًا لنا ولزملائنا، ونجنا من الشرور.

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني.

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها، ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم ارزقني جودة الحفظ وسرعة الفهم، وثبات العقل والذاكرة.

دعاء الصباح في أول يوم دراسي

مع بداية اليوم الدراسي، يمكن ترديد دعاء الصباح:

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت.

اللهم افتح على الطلاب فتوح العارفين.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى عليه السلام.

اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك.

دعاء التوفيق والهداية

يعتبر دعاء التوفيق والهداية من الأدعية الهامة:

اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح في دراستي.

اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم إني أستودعك أبناءنا، فاحفظهم ووفقهم في دراستهم.

دعاء العام الدراسي الجديد

اللهم أستودعك أبنائي في أول يوم دراسي، وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم، ويسّر لهم الخير في دراستهم.

اللهم احفظ أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم احرس أبنائي بعينك التي لا تنام، واجعلهم في صحة وعافية.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان، ووفقهم لتحقيق النجاح.

اللهم يا معلم موسى، علم أبنائي العلم النافع، وامنحهم الفهم والصبر.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، واكتب لهم الخير في كل طريق.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل مسعى، واصرف عنهم كل شر.

اللهم ارزقهم درجات العلم العالية، واجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز.

اللهم حبب إليهم الدراسة والعلم.

اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وأنزل عليهم بركاتك.

دعاء توفيق الأبناء في الدراسة

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ أبنائي من كل سوء، وبارك فيهم.

اللهم علم أبنائي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا.

اللهم اجعل أبنائي هداة مهديين، واصرف عنهم كل سوء.

اللهم فجر الحكمة على ألسنتهم، واجعلهم ممن يعلمون الكتاب ويعملون به.

اللهم ارزق أبنائي الصحبة الصالحة التي تعينهم على الدنيا والآخرة.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل طريق، وامنحهم الصحة والعافية.

بهذه الأدعية، يتمنى أولياء الأمور لأبنائهم عامًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والتفوق.

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