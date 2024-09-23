طفلة مجهولة وتحملت ما لايستطيع جبل تحمله.. أسرار ومفاجآت جوري بكر

تصدر اسم الفنانة جوري بكر، تريند جوجل، بعدما كشفت عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياتها الشخصية.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحات الفنانة جوري بكر، وبعض المحطات في حياتها.

جوري بكر وزوجها

انفصال جوري بكر عن زوجها

الفنانة جوري بكر، انفصلت عن زوجها لمدة شهرين، وسرعان ما أعلنت عن عودتها له، من خلال نشرها صورة جديدة لهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني، وأتمنى للناس أن تدعو لنا بالسعادة والبركة".

وكانت جوري بكر، قد أعلنت انفصالها عن زوجها في شهر مايو الماضي، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت وقتها:"ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع. الحمد لله، صبرت كثيرًا وتحملت ما لا يستطيع جبل تحمله".

وكانت جوري بكر قد انفصلت عن زوجها مرة ثانية، في شهر يونيو الماضي، وكتبت وقتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،: "وجعل بينكم مودة ورحمة.. تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم، وأتمنى له كل الخير، لا أريد أحدًا أن يتواصل معي في أي تفاصيل لأنني لن أرد"، ووقتها أكدت أنها لم تنفصل عن زوجها وأن حسابها تعرض للاختراق، وكتبت حينها عبر أستوري إنستجرام:"أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة، شكرًا جدًا لكل الناس اللي تواصلت معايا، حسبي الله ونعم الوكيل في واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي".

جوري بكر

عثور جوري بكر على طفلة مجهولة

وكانت الفنانة جوري بكر، قد تصدرت تريند جوجل مؤخرًا بعدما أعلنت عن عثورها على طفلة مجهولة رضيعة حديثة الولادة بالقرب من منزلها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت صورة الطفلة الرضيعة وعلقت عليها قائلة:"ارجوكم ساعدوني انا لقيت واحده ست جوزها رماها ولسه والده الطفله الجميله دي وقاعدين في الشارع تحت الشمس لقيتها غرقانه علي نفسها وساخه ومش عارف تجبلها بامبرز والبنت متسلخة مش عارفة أعمل إيه مش عارفة".

تصريحات جوري بكر عن دورها في مسلسل برغم القانون



وعبرت جوري بكر عن مشاعرها وتحدياتها في عالم الفن، حيث قالت إنها شعرت بعدم تقبل الجمهور لها بسبب الأدوار الشريرة التي تقدمها،وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، أكدت أن دورها في مسلسل "برغم القانون" يحمل شرًا أكبر من شخصيتها في "جعفر العمدة"، مما جعلها تشعر بقلق كبير عند قراءة النص، مُضيفة:"كنت خايفة جدًا لما قريت دوري في مسلسل برغم القانون، لأنه دور صعب جداً والمخرج شادي عبد السلام هو اللي رشحني للدور والمنتج ريمون مقار، قولتلهم ليه أنا اللي أعمل الدور ده قالولي مش شايفين حد غيرك يقدر يعمل الدور ده".

وأعربت جوري بكر عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في هذا المسلسل، خاصة أنه يمثل أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي، ورغم مخاوفها من أن يظل الناس يربطونها بأدوار الشر، أوضحت أنها تعتبر هذا الدور تحديًا صعبًا.

جوري بكر تكشف عن كواليس تعاونها مع ايمان العاصي في مسلسل برغم القانون

كما تحدثت عن كواليس العمل مع إيمان العاصي، مشيدة بجمال العلاقة التي نشأت بينهما، حيث قضيا الكثير من الوقت معًا في الكارفان وتبادل الأفكار حول تفاصيل المسلسل، وأكدت جوري أن إيمان شخصية هادئة وتعاملها مع الأحداث يعطيها طابعًا مميزًا، مُعلقة :"كواليس جعفر العمدة كانت جملية وقربتنا من بعض في برغم القانون لأن معظم الوقت قاعدين مع بعض في الكارفان وإيمان طول الوقت مركزة وبنتكلم عن المسلسل وتفاصيله والثغرات اللي بين كل مشهد ومعظم الحلقات مكانتش موجودة والمخرج كان بيحكيها لينا فكنا بنحسها ولما كنا بندخل المشهد مش بنحضر أو نراجع، إيمان العاصي من الشخصيات الجميلة ولما قربت منها حبيتها أكتر وهي هادية جداً مهما كانت في أحداث حواليها عامله زي الأطفال الصغيرين تاخد كرسي وتقعد على جنب وملهاش دعوة بأي حاجه، بس أنا غيرها بحب أعرف اللي بيدور حواليا ومش بحب أبقى قاعدة في اللوكيشن ومش عارفه اللي حواليا ووالدتي أول واحده باركت لي على دوري في برغم القانون".

جوري بكر

كواليس مسلسل برغم القانون

وفي سياق آخر، كشفت جوري عن تجربتها مع شخصية "سوسن" المحامية الشريرة، مشيرة إلى أنها واجهت مثل هذه الشخصيات في حياتها الشخصية خلال بداياتها في الوسط الفني، وأضافت أنها تأمل أن يُنظر إليها كممثلة وليس فقط كسيدة ذات ملامح جميلة، حيث تود أن تُعطى الفرصة لأداء أدوار متنوعة، مُتابعة: "شخصية سوسن قابلتها في حياتي أول ما بدأت في الوسط الفني لما كنت بتعرف على ناس علشان أمثل وكنت بقابل ناس مش بتحبني وكارهيني ناس أنانيه، وكنت دايماً بسأل نفسي هي الشخصية دي بتكرهني ليه، بتأذيني ليه في شغلي والشخصية دي شوفتها كانت إزاي بتتعامل معايا، وشوفت قد إيه هي سوده وغلاوية ووحشة لمجرد أنها شايفة اني أنا أحسن منها والناس مبقتش زي الأول وبقت أنانيه وبتوع مصلحتهم وكل يوم بنقابلهم في حياتنا وشخصية سوسن موجودة في كل مكان".

لم تتردد جوري بكر أيضًا في الحديث عن موقف إنساني نبيل قامت به تجاه طفلة رضيعة وجدتها ملقاة في الشارع، مؤكدة أن الأمومة غيرت نظرتها للأمور وجعلتها أكثر تعاطفًا، قائلة:"من بعد ما بقيت أم الموضوع بقى صعب وأي بنى أدم هيشوف المنظر ده مع أم وطفلتها رضيعة في درجة حرارة صعبة هيعمل كده، أي ست هتشوف المنظر ده وخاصة الأم هيصعب عليها الموقف لأنها ملهاش مأوى والطفلة رضيعة كانت في حجم ابني الصغير وهي وحشتني أوي زي ما كنت متعودة أشوفها، واتأثرت بيها وكان نفسي أربيها مع ابني بس ده مسئولية كبيرة عليا وحاولت أساعد امها بس هي رفضت وهربت وخدت البنت ومشيت وبتمنى تكون البنت بخير وكويس وبدعيلها كل يوم ".

وعلقت على انفصالها عن زوجها وعودتهما بشكل سريع، قائلة إن ذلك لم يكن بغرض جذب الانتباه، بل كان نتيجة قرارات سريعة في لحظات عاطفية، مُعلقة :"أي ست مجنونة بتنفعل وبتتعصب على حاجات تافهة ممكن تعمل أي تصرف غصب عنها والسوشيال ميديا ده مكان لأخبار الفنانين واللي عملته غلط لأني مش المفروض أتكلم عن حياتي الشخصية".

تعليق جوري بكر على تقبيل شقيقتها

وعن هجوم البعض عليها بسبب قبلة مع شقيقتها، نفت أن يكون هناك أي دافع خلف ذلك، معتبرة الأمر بسيطًا ومألوفًا بين الأخوات،وتحدثت جوري بكر عن هجوم البعض عليها بسبب قبلتها لشقيقتها، قائلة :"معرفش الناس بتهاجم ليه يمكن دي صفحات الناس بتسلطها عليا وأنا وغيري من الفنانات بنعمل كده وأخدنا الصورة دي أنا واختي وإحنا صغيرين وحبينا نعملها لما كبرنا والموضوع بسيط".

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