عقاب مخيف ومجلس الوزراء يتدخل.. تطورات مثيرة في أزمة طالبة الزمالك

أزمة طالبة الزمالك.. تقدم والد طالبة الزمالك التي تدعى سلمى نادر بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء حملت رقم 8567315، وكذلك إلى الأمومة والطفولة تحت رقم 83386، وتضمنت الشكوى اتهامه لمعلمة في مدرسة "دار التربية" بمنطقة الزمالك بسبب معاقبة ابنته ومنعها من حضور الحصص الدراسية، وأجبرتها على الجلوس في غرفة منفردة طوال اليوم الدراسي.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل تحرير والد طالبة الزمالك شكوى في معلمة عاقبت ابنته بشكل مخيف وصارم مما أدى إلى إصابتها بحالة نفسية، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل الشكاوي التي وجهها الأب للجهات الحكومية وبداية القصة ونص التقرير الطبي الذي يكشف مدى تدهور حالة الطالبة.

أخر تطورات أزمة طالبة الزمالك

تفاصيل أزمة طالبة الزمالك

بدأت الأزمة عندما حضرت طالبة الزمالك سلمى نادر حفلة مع عائلتها في أحد الفنادق، وهو ما لم يكن بعلم المدرسة أو بموافقتها، بعد عودة الطالبة إلى المدرسة في أول يوم دراسي، علمت المعلمة بشأن الحفلة، وقررت معاقبتها بحرمانها من حضور الحصص وإجبارها على البقاء في غرفة الحاسب الآلي طوال اليوم الدراسي، دون أن تشارك في أي أنشطة تعليمية أو دروس.

وبدأت مشاعر القلق والارتباك تتسلل إلى الطالبة الصغيرة، ومع مرور الساعات، شعرت بأنها معزولة تمامًا، بلا أصدقاء أو معلمين لمساعدتها على تجاوز يومها الأول في المدرسة، وعندما علم ولي الأمر بالواقعة لم يتأخر في التدخل وقدم بلاغ رسمي إلى قسم شرطة الزمالك، متهمًا المعلمة بمعاقبة ابنته بطريقة غير عادلة بسبب حضورها الحفلة دون علم المدرسة أو موافقتهم.

أخر تطورات أزمة طالبة الزمالك

أخر تطورات أزمة طالبة الزمالك

كما حرر والد طالبة الزمالك أيضًا شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمومة والطفولة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلمة، وفي البلاغ، أوضح الأب أن العقوبة لم تكن تربوية بل كانت قاسية وغير مبررة، مما أدى إلى تأثير سلبي على حالة ابنته النفسية.

تقرير طبي بشأن حالة طالبة الزمالك النفسية

التطورات السريعة لم تقف عند هذا الحد بل نقلت سلمى إلى مستشفى الدمرداش، حيث صدر تقرير طبي يشير إلى أنها تعاني من اكتئاب حاد، والتقرير أوضح أن الطفلة تعاني من أعراض تشمل البكاء المستمر، فقدان الشهية، والخوف الشديد نتيجة تعرضها للعقاب بالعزلة، وأوصى الأطباء بمنحها إجازة لمدة شهر من المدرسة، مع جلسات علاج نفسي وتقييم شهري لحالتها لضمان تحسنها.

الواقعة أثارت اهتمام الأجهزة الأمنية التي تلقت البلاغ من ولي الأمر، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية، وسط تساؤلات حول مبررات المعلمة وخطوات المدرسة في التعامل مع الموقف.

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