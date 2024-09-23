خبير اقتصادي يكشف لـ الموجز أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.

وهذا الارتفاع الحاد في الأسعار أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

قال الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن أسعار السيارت شهدت ارتفاع كبير في مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ الموجز، أن هذا الارتفاع ساهم في وجود أزمة في سوق السيارات بشكل عام، مشيرًا إلى أن ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، هي سيارات المعاقين، نتيجة لبدء دفع الجمارك.



وأشار إلى أن أسعار السيارات مبالغ فيها بشكل كبير، حيث أنها لم تشهد تراجع منذ فترة.

وكشف عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر حالياً، نتيجة تغيير سعر العملة ومعدلات سعر الصرف والجمارك والصناعة الداخلية والتجميع، لافتًا إلى أن شركة هيونداي معروفة بتجميع السيارات في مصر، بخلاف 21 مصنع لم نعرف عنها شئ، ويوجد عوامل أخرى ومنها العرض والطلب والقدرة الشرائية.

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أسعار السيارات في مصر اليوم



وإليكم أحدث أسعار السيارات المستعملة، حسبما وردت في «مواقع ومنصات بيع السيارات بالسوق المحلية» ، والتي جاءت كالتالي:ـ

متوسط أسعار جيلي امجراند مستعملة

- جيلي امجراند 2013: 200,000 جنيه.

- جيلي امجراند 2014: 240,000 جنيه.

- جيلي امجراند 2015: 290,000 جنيه.

- جيلي امجراند 2016: 340,000 جنيه.

متوسط أسعار هيونداي أكسنت مستعملة

- أكسنت 2011: 350,000 جنيه.

- أكسنت 2015: 550,000 جنيه.

- أكسنت 1999: 200,000 جنيه.

متوسط أسعار هيونداي فيرنا مستعملة

- فيرنا 2008: 285,000 جنيه.

- فيرنا 2015: 260,000 جنيه.

- فيرنا 2006: 235,000 جنيه.

- فيرنا 2015: 390,000 جنيه.

متوسط أسعار لادا جرانتا مستعملة

- لادا جرانتا 2007: 170,000 جنيه.

- جرانتا 2016: 230,000 جنيه.

- جرانتا 2017: 240,000جنيه.

- جرانتا 2019: 300,000 جنيه.

متوسط أسعار رينو لوجان مستعملة

- لوجان 2006: 220,000 جنيه.

- لوجان 2009: 240,000 جنيه.

- لوجان 2010: 260,000 جنيه.

- لوجان 2011: 275,000 جنيه.

متوسط أسعار دايو نوبيرا مستعملة

- نوبيرا 2000: 190,000 جنيه.

- نوبيرا 2001: 205,000 جنيه.

- نوبيرا 2003: 250,000 جنيه.

- نوبيرا 2004: 260,000 جنيه.

متوسط أسعار كيا سيراتو مستعملة

- كيا جراند سيراتو 2021: 400,000 جنيه.

- سيراتو 2005: 200,000 جنيه.

- سيراتو 2014: 589,000 جنيه.

كما تتوفر في السوق بعض السيارات المستعملة وهي الأرخص، وموديلاتها بين 1995 و2005 مثل:

- كيا برايد: 100,000 جنيه.

- هيونداي أكسيل: 110,000 جنيه.

- دايو نوبيرا: 170,000 جنيه.

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