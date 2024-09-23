تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 في الأسواق.. بالكيلو و الطن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الألومنيوم اليوم الأثنين 23 سبتمبر 2024، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار في السوق المحلي. يأتي هذا الاستقرار وفقًا للائحة التسعيرة الجديدة المعلنة من جانب شركة مصر للألومنيوم لشهر سبتمبر الجاري، وأعلنت شركة مصر للألومنيوم عن أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث شهدت الأسعار بعض التعديلات وفقًا للمتغيرات السوقية.

تعتبر أسعار الألومنيوم من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث تلعب دورًا حيويًا في العديد من الصناعات مثل البناء، السيارات، والطيران. يتميز الألومنيوم بخصائصه الفريدة، مثل الخفة والمقاومة للتآكل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات.

وتشهد أسعار الألومنيوم تقلبات دورية تتأثر بعدة عوامل، منها العرض والطلب العالمي، تكاليف الإنتاج، والتغيرات الاقتصادية. في الفترات التي يرتفع فيها الطلب على الألومنيوم، سواء لأغراض صناعية أو تجارية، قد تتجه الأسعار للزيادة. على العكس، في حالات تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج، يمكن أن تنخفض الأسعار.

أسعار الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين

ترصد جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم وفقًا للأسعار التي أعلنتها شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا مع بعض التعديلات التي تعكس التغيرات السوقية.

أسعار لفات الألومنيوم

شهدت أسعار لفات الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجلت سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن. - وصلت شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

- استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم السلك

وسجلت أسعار سلك الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاء الأسعار كالتالي:

- سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14%.

أسعار الألومنيوم الخردة

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر

تواصل أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلية لعام 2024 حالة الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حوالي 59 جنيهًا.

- سجل الألومنيوم الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

- استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

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