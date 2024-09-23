سطلانة.. إحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق بسبب تشغيل مهرجانات في طابور الصباح

مدير مدرسة بالمنوفية.. قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية إحالة مدير مدرسة رسمية للغات بقرية طليا التابعة لمركز أشمون إلى التحقيق، وذلك بعد تشغيل مهرجان سطلانة في طابور الصباح، في اليوم الثاني من بدء العام الدراسي الجديد ، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

هدم مدرسة نجع المساعيد بسبب شكاوى أولياء الأمور

في سياق متصل، بدأت اليوم إجراءات هدم مدرسة نجع المساعيد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة السادات، وذلك بعد شكاوى من أولياء الأمور بشأن غلق المدرسة لمدة عام دون تنفيذ عملية الإحلال والتجديد. وبدأ المقاول المكلف بإزالة السقف الخشبي تمهيدًا لهدم الجدران.

تعليم المنوفية يوضح أسباب تجمع أولياء الأمور

أوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم أن أولياء الأمور في منطقة المساعيد رفضوا نقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى بفترة مسائية، مما أدى لتجمعهم داخل المدرسة القديمة، وأشار المصدر إلى أن المدرسة تتبع جغرافيًا مركز بدر في محافظة البحيرة، لكنها تخضع إداريًا لمحافظة المنوفية. وقد صدر قرار بالإحلال والتجديد منذ فبراير الماضي، ولكن لم تبدأ هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة العمل حتى الآن.

أولياء الأمور يطالبون بعودة أبنائهم إلى المدرسة القديمة

تجمهر العشرات من أولياء الأمور داخل مدرسة نجع المساعيد، مطالبين بعودة أبنائهم إليها، حيث أُغلقت المدرسة منذ عام ونصف. وقد تم نقل الطلاب إلى مدرسة تبعد 7 كم، مما يعرضهم للخطر عند عبور طريق سريع. وأكد أولياء الأمور أنهم لن يتراجعوا عن التواجد داخل المدرسة القديمة حتى يتم حل مشكلتهم.

وفي سياق اخر، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددًا من المدارس صباح اليوم، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025. رافقه في الجولة محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف العربي، مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة عبد العزيز باشا فهمي المشتركة ومدرسة مصر الحرة بكفر المصيلحة، حيث اطلع على الفصول الدراسية وهنأ المعلمين والطلاب وكافة العاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا موفقًا.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم