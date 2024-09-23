استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في سوهاج

تواصل محافظة سوهاج تحت قيادة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، انطلقت هذه المبادرة في 17 سبتمبر، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. تهدف المبادرة إلى تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، ويكشف الموجز تفاصيل أكثر.

الأنشطة الصحية ضمن المبادرة

مبادرة بداية

نظمت مديرية الصحة في سوهاج العديد من الفعاليات الصحية على مدار اليوم السادس للمبادرة. تم تنفيذ قوافل طبية شملت جميع مراكز المحافظة. تضمنت الأنشطة الكشف عن الأمراض المزمنة، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وغيرها من الخدمات الصحية ، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 50,367 مواطنًا.

مبادرة بداية

الأنشطة الزراعية والبيطرية

في مجال الزراعة والبيطرة، قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ 5 أنشطة مسح تناسلي بمركز أخميم، استفاد منها 5,600 رأس ماشية. أما مديرية الزراعة، فقد نظمت 3 فعاليات بالقرى، شملت "يوم حصاد" وندوات إرشادية لمكافحة القوارض والزراعات، استفاد منها 37 مزارعًا.

مبادرة بداية في سوهاج

مشاركة الأوقاف والتعليم

شاركت مديرية الأوقاف في 15 نشاطًا، منها مؤتمر الولاء والانتماء للوطن بجامعة سوهاج الذي حضره 5,000 طالب وطالبة. كما نظمت 14 ندوة توعوية بمراكز "طهطا وأخميم"، حول "العنف ضد المرأة وخطورته على المجتمع"، واستفاد منها 700 مواطن.

أما المنطقة الأزهرية في سوهاج، فقد نظمت 4 فعاليات تضمنت برامج تدريبية مختلفة، مثل تنمية مهارات الوعظ وباحثي الفتوى، وتدريب الإداريين على استخدام الحاسب الآلي، واستفاد منها 260 فردًا.

أنشطة التدريب المهني

مبادرة بداية

نفذت مديرية العمل في سوهاج 9 أنشطة تدريبية في عدة مراكز، بما في ذلك "مجمع إعلام سوهاج، مركز تدريب مهني الكوثر، مركز تدريب مهني طهطا، والعربة المتنقلة بقرية الشيخ سلمان"، تضمنت الأنشطة التدريب على مهن الخياطة والتفصيل، المشغولات اليدوية، صيانة الأجهزة المحمولة، وأجهزة التبريد والتكييف، واستفاد من هذه الأنشطة 126 متدربًا.

الأنشطة التموينية والتثقيفية

مديرية التموين نظمت 5 فعاليات لقوافل تموينية استهدفت تقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في "مركز ساقلتة ومدينة سوهاج"، واستفاد منها 220 مواطنًا. أما فرع التأمين الصحي في سوهاج، فقد نظم ندوة حول غسل الأيدي والنظافة الشخصية، استفاد منها 200 مواطن.

اقرأ أيضًا:

محافظ سوهاج يتفقد مؤسسة البنين ومستشفى أخميم المركزي ويتابع رصف شوارع طهطا



نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا استعدادا لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية"

