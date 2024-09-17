نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا استعدادا لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية"

نائب محافظ سوهاج.. في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عقد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج ، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء، جاء الاجتماع بهدف الوقوف على التحضيرات النهائية لإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لتنمية الإنسان المصري، والمقرر انطلاقها يوم الثلاثاء 17 سبتمبر بمحافظة سوهاج، ويستعرض الموجز تفاصيل الإجتماع

توجيهات المحافظ لدعم المبادرة

مبادرة بداية



نائب محافظ سوهاج شدد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج بدعم المبادرة الرئاسية بكل الإمكانيات المتاحة. كما أكد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المشاركة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الطموحة التي تتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مجتمع متقدم وتحسين جودة حياة المواطنين. المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، بدءًا من المواليد وحتى كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا.

تعزيز التعاون وتوحيد الجهود

مبادرة بداية



خلال الاجتماع، وجه نائب محافظ سوهاج الدكتور عبد الهادي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع المديريات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود. كما شدد على أهمية تبني نهج تشاركي يضمن عدالة توزيع الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين، هذا التوجه يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بحيث يشعر المواطن بسرعة بتحسن الخدمات المقدمة له.

رؤساء الوحدات المحلية واستعدادهم لتنفيذ المبادرة

مبادرة بداية



من جانبهم، أكد رؤساء الوحدات المحلية على جاهزيتهم التامة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية"، وأشاروا إلى أنهم سيعملون على تحقيق الأهداف المرجوة منها، من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متكاملة تستفيد منها جميع فئات المجتمع.

أهداف المبادرة الرئاسية "بداية"



المبادرة الرئاسية "بداية" تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير خدمات متنوعة تشمل الصحة، التعليم، الرياضة، والثقافة، بالإضافة إلى برامج لدعم الفئات المهمشة وكبار السن. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

في النهاية، تعد هذه المبادرة خطوة جديدة نحو بناء مجتمع متكامل ومتقدم، حيث تؤكد الدولة التزامها بتقديم كل ما يلزم لتحسين حياة المواطن المصري.

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