تفاصيل نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج

تنشر "الموجز" تقريرا عن نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج يعد جزءاً أساسياً من البنية التحتية الإدارية الإلكترونية للجامعة، وهو يتكون من عدة أقسام تهدف إلى تسهيل إدارة وتشغيل المدن الجامعية بشكل فعال وفقًا للمعايير والإجراءات المحددة. إليك الأقسام الرئيسية لهذا النظام:

جزء خاص بتقديم الطلاب على الموقع:

يتيح نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج للطلاب تقديم طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية عبر الرابط المحدد.



يتضمن نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج قائمة بالمواعيد المتاحة للتقدم لكل مدينة جامعية.



تنسيق الجامعات 2024

يتيح نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج للطلاب الاطلاع على الإرشادات والإقرارات الخاصة بعملية التقديم والقبول.

جزء خاص بمسؤول الدعم الفني:

يتولى متابعة طلبات التقديم الإلكتروني للطلاب وتسكينهم بالمدن الجامعية.



يقوم بتسكين الطلاب في الغرف وإدخال الجزاءات والإنذارات إذا لزم الأمر.



يسجل بيانات التصاريح للطلاب وبيانات سداد المصروفات الشهرية.



يقوم بإعداد تقارير واحصائيات للبيانات المدخلة على النظام حسب احتياجات الإدارة العليا في الجامعة.

جزء خاص بطباعة بطاقات الطلاب:

يتضمن نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج رفع صور الطلاب وطباعة بطاقاتهم (كرنيهات الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية).

الإشراف على النظام:

يُشرف على هذا نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة بإدارة رئيسها الدكتور أحمد محمد علي مسعود.

يتيح نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية في جامعة سوهاج تنظيم وتحسين عمليات إدارة المدن الجامعية بشكل شامل ومتكامل، مما يسهم في توفير بيئة دراسية ملائمة ومريحة للطلاب والموظفين على حد سواء.

جدير بالذكر أنه يتم تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية لجامعة سوهاج للعام الجامعي 2024-2025 بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الحالي، وذلك بمقر الجامعة القديم لطالبات المدن الجامعية. عدد الطلاب المستهدف تسكينهم هو 2320 طالب وطالبة الذين حصلوا على تقدير عام جيد جدًا فأعلى في العام الدراسي السابق.

عملية التسكين ستمتد لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد 22 سبتمبر وتنتهي يوم الخميس 26 سبتمبر.

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