تعرف علي استعدادات المدن الجامعية في جامعة القاهرة للعام الدراسي 2024

أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لمستشفى الطلبة والمدن الجامعية حيث تأتي هذه الخطوة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للطلاب وإكمال عمليات الصيانة في المدن الجامعية ومرافقها، استعدادًا لاستقبال حوالي 12 ألف طالب وطالبة من المغتربين والوافدين.

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة

وكان الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قد قام بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الطلبة ومدينة الطلبة في منطقة بين السرايات، برفقة الدكتور أحمد رجب والمهندس أحمد تركي، أمين عام جامعة القاهرة.

جاءت هذه الزيارة ضمن حرص رئيس جامعة القاهرة على التأكد من جاهزية مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد، وإجراء الكشف الطبي عليهم قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

كما تضمنت الزيارة التحقق من تلبية جميع احتياجات مباني المدن الجامعية، وتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة، وضمان توفير الأمن والسلامة للطلاب.

وخلال جولته، اطلع رئيس جامعة القاهرةعلى مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الطلبة، بحضور الدكتور شريف منسي، مدير الإدارة المركزية الطبية، والدكتور علاء حمزة، مدير المستشفى.

شدد على أهمية توفير أقصى درجات الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم التسهيلات اللازمة، مع تعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لانتظار الطلاب لتقليل التزاحم داخل المستشفى وخارجه.

جامعة القاهرة

وتلعب جامعة القاهرة دورًا حيويًا في توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للطلاب ووفقا لما اطلعت عليه “الموجز” تشمل مسؤولياتها تقديم الدعم الطبي من خلال مستشفى الطلبة، تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية، وتوفير الإقامة والإعاشة المناسبة للطلاب المغتربين. كما تسعى الجامعة لضمان جاهزية المرافق لاستقبال الطلاب الجدد، وتقديم كافة التسهيلات التي تضمن راحتهم وأمنهم أثناء فترة الدراسة.

وتعد جامعة القاهرة، باعتبارها واحدة من أقدم وأعرق الجامعات في العالم العربي، حققت العديد من النجاحات البارزة في مجالات متنوعة. إليك أبرز نجاحاتها:

تُصنف جامعة القاهرة بين أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيفات QS وTHE، مما يعكس جودة التعليم والبحث.

ولدي جامعة القاهرة العديد من مراكز الأبحاث المتميزة التي تساهم في تقديم حلول لمشكلات محلية وعالمية.

و حققت جامعة القاهرة تقدمًا ملحوظًا في مجالات مثل الطب، الهندسة، والعلوم الأساسية، مع نشر أبحاث في مجلات دولية مرموقة.

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