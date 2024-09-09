قواعد قبول الطلاب بالمدن الجامعية في جامعة الأقصر.. والأوراق المطلوبة

ترأست الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، اليوم الإثنين. قواعد قبول الطلاب في المدن الجامعية بجامعة الأقصر، وتنشر “الموجز” كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية في جامعة الأقصر للعام الجامعي 2025/2024.

قواعد قبول الطلبة والطالبات



تسكين الطلبة القدامى:

من المقرر بدء تسكين الطلبة والطالبات القدامى المحققين لشروط السكن في المدن الجامعية اعتباراً من يوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر.



كما يجب على الطلبة سداد رسوم الإقامة أولاً، وتقديم قسيمة السداد إلى شئون الإقامة.

الأوراق المطلوبة



لتأكيد التسجيل، يتعين على الطلبة تقديم المستندات التالية:

2 صورة شخصية

2 صورة من بطاقة الطالب

صورة من بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه

بطاقة الترشيح للطلاب الجدد مختومة من شئون الطلاب



فتح باب الالتماسات:

سيتم استقبال طلبات الالتماسات من الطلاب غير مستوفي شروط التسكين من يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر، حتى يوم 10 أكتوبر.



ستتولى الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية استقبال وتقييم طلبات الالتماسات.





توجيهات الدكتورة صابرين عبد الجليل



أكدت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلبة والطالبات.



وشددت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لضمان تجربة سكن مريحة وملائمة.



الملاحظات الإضافية



بعد تقديم المستندات وإيصال السداد، سيتم تمهيد إجراءات استخراج الكارنيهات للطلاب.

سيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة لضمان انسيابية عملية التسكين والالتزام بالشروط المعلنة.



جدير بالذكر أن المدن الجامعية في مصر هي مؤسسات تابعة للجامعات تهدف إلى توفير الإقامة للطلاب خلال فترة دراستهم. تقدم هذه المدن تسهيلات متعددة لضمان حياة دراسية مريحة ومناسبة، وتختلف الخدمات والتجهيزات من جامعة إلى أخرى. فيما يلي نظرة عامة على المدن الجامعية في مصر:

أنواع المدن الجامعية:

مدن جامعية داخل الحرم الجامعي:

تقع داخل الحرم الجامعي أو بجواره، مما يسهل على الطلاب الوصول إلى المحاضرات والأنشطة الأكاديمية.

مدن جامعية خارج الحرم الجامعي:

تقع في مناطق قريبة من الجامعة، ولكنها ليست جزءًا من الحرم الجامعي.

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